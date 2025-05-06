怕被摸清經濟實際慘狀 WSJ：北京將數百項官方數據蓋牌

中國經濟問題叢生，北京當局已將數百項官方數據「蓋牌」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟問題叢生，包括各級政府債台高築、房地產市場搖搖欲墜等，為了避免外界摸清真相，衝擊中國共產黨的統治正當性，北京當局開始將大量官方數據「蓋牌」。《華爾街日報》的一項分析顯示，整體而言，中國已停止發布數百項曾被研究人員和投資人使用的數據。

報導說，在大多數情況下，中國有關部門並未就停止發布或不公布數據給出任何理由。但這些數據的消失正值中國經濟面臨各種問題而步履蹣跚之際，對於中國共產黨來說，展現穩定的形象至關重要，因此有關部門被迫採取強硬手段來控制輿論。

請繼續往下閱讀...

通常，消失的數據涉及北京方面高度敏感或頭疼的領域，例如失業率。中國國家統計局近年來停止發布一些與城鎮地區失業相關的數據。這些數據的消失使外界更難了解中國的狀況，而當前正值關鍵時刻，美中貿易戰預計將重創中國並削弱全球成長，美中貿易驟降已導致一些中國工廠停產和裁員。

2023年年中，中國許多輿論都是圍繞年輕人面臨的嚴峻就業情況。大約在那個時候，官方公布的青年失業率達到了創紀錄的21.3%。北京大學經濟學家張丹丹稱，她認為中國真實的青年失業率可能高達46.5%。

2023年8月，有關部門宣布將暫停發布青年失業率數據，稱需要重新評估該指標的計算方法。5個月後，中國政府公布剔除6200萬名在校生後的青年失業率為14.9%。

另一個例子是房地產市場。近年來，房市崩盤已導致數十億計美元的家庭財富蒸發，並引發了失望購房者的抗議活動。2022年中國土地出讓收入驟降48%，這對負債纍纍的地方政府來說成了大問題，地方政府突然缺乏資金來支付工資和繼續進行基礎設施項目。該數據在2023年初停止發布了。

此外，2024年4月隨着經濟擔憂加劇，中國股市搖搖欲墜。外國投資人在2週內拋售了超過20億美元的中國股票，令國內散戶感到恐慌。中國上海和深圳兩大證券交易所5月中突然宣布，將停止發布海外資金流入和流出的實時數據，之後滬深300指數連續4個月下跌，直至9月有關部門宣布了一系列支持中國疲軟經濟的措施後才止跌。

事實上，想要真正了解中國經濟成長的真實情況，一直都不是容易的事。許多經濟學家長期以來一直質疑中國總體國內生產總值（GDP）數據的可靠性，而近來這種擔憂加劇。官方數據顯示，2024年中國GDP增長率為5%，2023年為5.2%，但一些人估計，政府將數字誇大了多達2到3個百分點。

中國官方公布的2024年5%的GDP增長率與政府設定的目標完全一致。經濟學家們私下對這個數字不以為然。2024年12月，國有券商國投證券的知名中國經濟學家高善文在華盛頓舉行的會議上表示，過去幾年中國的經濟成長率可能在2％左右，並強調「我們不知道中國實際增長的真實數字」。

中國領導人習近平已下令對高善文進行紀律處分，禁止他公開發言，且未說明限制期限。中國證券業協會在2024年12月底警告各券商，要確保其經濟學家在提振投資人信心方面「發揮積極作用」。

今年2月，高盛提出了一種衡量中國經濟成長的替代方法，即分析進口數據等數字，這些數據可被視為國內支出的替代指標。這種想法的依據是，貿易數據公布頻繁且難以偽造，因為中國的貿易夥伴也會公布這些數據。該方法意味著，中國2024年經濟平均成長3.7%。總部位於紐約的研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）採用另一種方法計算得出，2024年中國經濟成長率更接近2.4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法