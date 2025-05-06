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我國金控集團海外曝險 史上首度突破29.1兆

2025/05/06 08:07

我國對美國曝險金額最高，截至今年第1季底，金額已經達10兆3559億元。圖為美國紐約市（記者王孟倫攝）我國對美國曝險金額最高，截至今年第1季底，金額已經達10兆3559億元。圖為美國紐約市（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會最新統計，今年第1季底，本國金控集團海外曝險金額，史上首度突破29兆元，創歷史新高紀錄；不過，另一個專注焦點是新台幣近日出現「暴力升值」，導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為這波新台幣升值的受災戶。

金控業者表示，為了避免匯率劇烈波動，而把原本獲利吃掉，因此，金融業多有避險準備；不過，像最近兩日的升值幅度，實在太驚人，壽險業者紛紛大呼吃不消，並衝擊金融業獲利表現。

首先，檢視本國金控集團的海外曝險總金額，今年第1季底為29兆1255億元，這是有史以來，首度突破29兆大關，也較去年同期（第1季底）27兆3760億元，增加了1兆7495億元，年增率為6.4％。

所謂「曝險」，指「放款」、「投資」及「同業拆存」等三項業務，這項統計是2015年第2季起，金管會每季固定公布。金控集團旗下涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。

其中，金管會銀行局說明，美國續居最大曝險地，而且是位居領先先地位；這是因為根據統計，至今年第1季底為止，我國金控集團對美國「投資淨額」達9兆3850億元，若加上「放款淨額」及「存放及拆放金融同業」，對美曝險來到10兆3559億元，這也是創史上新高紀錄。

因此，就單一國家分別比較，美國曝險金額最高，金額達10兆3559億元，占比為35.6％；曝險金額居次是中國，為2兆0458億元，占比為7％；而曝險金額排第3是法國，為1兆3452億元，占比為4.6％。

至於其他國家的曝險比重排名，從第4到第10名的國家或區域，依序為英國、澳洲、韓國、日本、香港、加拿大及阿拉伯聯合大公國。

進一步來看，川普上任之後，投資界多戲稱，川普本身就是最大且難以估算的風險；對此，金融業主管表示，曝險是指可能的風險，除了中國以外，金控前十大曝險地的曝險額去年都成長，這已經成為趨勢，也凸顯各國對於中國無論投資或放款，均呈現逐年下滑態勢。

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