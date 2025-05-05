晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

除權息旺季到 投信看好傳產及金融成分股

2025/05/05 22:35

投信業者認為，聚焦傳產及金融成分股，此時可布局投資，以等待除息旺季表現。（記者王孟倫攝）投信業者認為，聚焦傳產及金融成分股，此時可布局投資，以等待除息旺季表現。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股即將進入除權息旺季，預計再度掀起一波存股熱潮。投信業者表示，投資在金融和傳產領域的00907永豐優息存股ETF，這檔ETF是少數追蹤指數即排除電子產業，並聚焦挑選配息持續性的傳產及金融成分股，建議此時布局投資，等待除息旺季表現。

　投信業者指出，隨著川普政府頻繁調整關稅政策，強化本土製造與保護主義立場，全球貿易摩擦升溫，對國際經濟秩序與供應鏈穩定性造成衝擊，其中，針對半導體、汽車及醫藥等關鍵產業加徵關稅，進一步擾亂全球產業布局同時使得政策不確定性提高。

　進入5月，受關稅影響，台灣傳產業首波大急單潮跟著來，台灣在美國供應鏈包括車用、手工具、居家、通路貨架等領域台廠，近期陸續接獲美系客戶緊急訂單，傳產業者表示，目前的情況是，美國急單已經到了，紛紛提前拉貨，必須加班趕工出貨，業界進一步推估，整體訂單量能可能衝千億元，進一步激勵相關傳產產業。

　00907永豐優息存股ETF基金經理人林永祥表示，「用合理的價錢買入好的股票，是投資的重要原則。」以長期投資的角度而言，在市場震盪的情況下，挑選合理價值的標的長期而言更有利基。因此當市場下跌時，投資人能用更便宜的價格取得ETF，就長期投資的角度而言，更是一大優勢。

　永豐投信指出，聚焦挑選配息持續性的傳產及金融成分股，建議此時可布局投資，以等待除息旺季表現。

　林永祥表示，民間消費與投資動能仍具有支撐力道，受地緣政治風險上升與貿易影響，全球金融市場波動擴大，企業資本支出趨於保守，民眾消費意願也逐漸出現降溫，使得內需表現不如原先預期。

　其中，今年第一季受惠於新興科技應用需求強勁，以及企業為因應美國加徵關稅而提前備貨，進出口、製造生產與外銷訂單表現亮眼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財