除權息旺季到 投信看好傳產及金融成分股

投信業者認為，聚焦傳產及金融成分股，此時可布局投資，以等待除息旺季表現。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股即將進入除權息旺季，預計再度掀起一波存股熱潮。投信業者表示，投資在金融和傳產領域的00907永豐優息存股ETF，這檔ETF是少數追蹤指數即排除電子產業，並聚焦挑選配息持續性的傳產及金融成分股，建議此時布局投資，等待除息旺季表現。

投信業者指出，隨著川普政府頻繁調整關稅政策，強化本土製造與保護主義立場，全球貿易摩擦升溫，對國際經濟秩序與供應鏈穩定性造成衝擊，其中，針對半導體、汽車及醫藥等關鍵產業加徵關稅，進一步擾亂全球產業布局同時使得政策不確定性提高。

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進入5月，受關稅影響，台灣傳產業首波大急單潮跟著來，台灣在美國供應鏈包括車用、手工具、居家、通路貨架等領域台廠，近期陸續接獲美系客戶緊急訂單，傳產業者表示，目前的情況是，美國急單已經到了，紛紛提前拉貨，必須加班趕工出貨，業界進一步推估，整體訂單量能可能衝千億元，進一步激勵相關傳產產業。

00907永豐優息存股ETF基金經理人林永祥表示，「用合理的價錢買入好的股票，是投資的重要原則。」以長期投資的角度而言，在市場震盪的情況下，挑選合理價值的標的長期而言更有利基。因此當市場下跌時，投資人能用更便宜的價格取得ETF，就長期投資的角度而言，更是一大優勢。

永豐投信指出，聚焦挑選配息持續性的傳產及金融成分股，建議此時可布局投資，以等待除息旺季表現。

林永祥表示，民間消費與投資動能仍具有支撐力道，受地緣政治風險上升與貿易影響，全球金融市場波動擴大，企業資本支出趨於保守，民眾消費意願也逐漸出現降溫，使得內需表現不如原先預期。

其中，今年第一季受惠於新興科技應用需求強勁，以及企業為因應美國加徵關稅而提前備貨，進出口、製造生產與外銷訂單表現亮眼。

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