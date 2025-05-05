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華安醫學巴金森氏症新藥 完成臨床一期試驗收案

2025/05/05 21:02

華安醫學巴金森氏症新藥，完成臨床一期試驗收案。圖右為華安董事長邱壬乙、左為總經理陳翰民。（資料照）華安醫學巴金森氏症新藥，完成臨床一期試驗收案。圖右為華安董事長邱壬乙、左為總經理陳翰民。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕華安醫學（6657）今（5）日公告，自主開發治療巴金森氏症的口服新藥ENERGI-F705PD的臨床一期試驗，已納入最後一位受試者，如期完成24位收案，預計第三季將有初步數據結果，若一切順利，將著手準備下一階段的臨床試驗設計，並向美國FDA申請二期臨床試驗，進軍全球市場。

華安表示，巴金森氏症為一種神經退化性疾病，而ENERGI-F705PD新藥是經由獨特ENERGI藥物研發平台所開發，為一種創新「抗α-突觸核蛋白」療法，能提高細胞內ATP能量做為生物助溶劑（hydrotrope），以減少α-突觸核蛋白的堆積，反轉巴金森氏症的症狀，同時啟動細胞自癒機制，達到治療目的。

ENERGI-F705PD的一期臨床試驗，主要在評估治療巴金森氏症的安全性與耐受性，本次在完成24位受試者收案後，預計第三季可獲取相關數據，之後將規劃向美國FDA申請二期臨床試驗，全力推進ENERGI-F705PD的臨床試驗。

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