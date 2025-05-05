望隼首季EPS 3.32元，看好今年營收逐季成長。圖左為望隼董事長黃修權、圖右為總經理石安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕隱形眼鏡廠望隼（4771）今公告首季財報及4月營收，首季毛利率達41%，合併稅後淨利達1.92億元，年增近5%，每股稅後盈餘為3.32元。

望隼表示，首季毛利率較去年同期增加3個百分點，主要是第一季中國及日本市場的訂單增加，加上以AI導入製程、逐步提升良率所致；營業利益率為29%，較去年同期31%減少2個百分點，主要是新成立的子公司尚在投入初期，相關運營費用上較高，影響了整體的淨利的表現。

請繼續往下閱讀...

望隼公告4月營收為2.85億元，較3月減少3.1%、較去年同期成長13.57%；1-4月累積營收為10.95億元，較去年同期成長7.51%。望隼表示，第二季因應日本開學季及中國的618檔期，預期客戶訂單將持續回流；此外，第二季將取得中國市場矽水膠彩片證照，隨著新產品持續推出及市場拓展計畫的推進，預計今年整體營收成長將逐季往上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法