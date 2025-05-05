2025全球最具創新力國家排名！台灣衝上第2

「2025年全球創新指數」排名，台灣以97.80的高分排在全球第2名。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球進入科技時代後，一個國家的產業創新能力也成為重點指標，近年來，台灣受益於AI產業蓬勃發展，在全球的關注度高。近期美國商業雜誌發布「2025年全球創新指數」（World Innovation Index）排名，台灣以97.80的高分排在全球第2名，冠軍由新加坡以97.81分奪得，韓國以些微差距的97.68分排在第3名，日本則是第10名。

《CEOWORLD》雜誌發布的「全球創新指數」，該指數考慮的因素包括專利申請、全球品牌價值、高科技製造業、每百萬人口的研究人員數量、企業研發投資者、政府研發支出、產學研合作、知識密集型就業、新創企業融資及經商政策等。報告強調了全球創新領導力的變化，重點關注挑戰傳統領導者的新興經濟體。

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以下列出「2025年全球創新指數」榜單前20名：

1、新加坡：97.81分

2、台灣：97.8分

3、韓國：97.68分

4、瑞士：97.29分

5、以色列：96.99分

6、荷蘭：96.62分

7、美國：96.47分

8、芬蘭：96.31分

9、丹麥：96.2分

10、日本：95.48分

11、英國：95.23分

12、法國：94.95分

13、瑞典：94.6分

14、愛沙尼亞：94.58分

15、奧地利：94.14分

16、德國：93.63分

17、香港：93.45分

18、挪威：92.75分

19、冰島：92.61分

20、中國：92.38分

《CEOWORLD》指出，該指數中表現最好的是新加坡，它在研發方面投入了大量資金。《CEOWORLD》補充，榜單上小國家通常比大國還要有優勢，因為指標是根據一個國家的人口、GDP和消費能力來衡量。該指數也考慮了一個國家對技術的採用、使用和生產的情況。

全球創新指數分數與一個國家的人均GDP有關，因此富裕國家往往排名較高。然而，一些國家如中國和印度（第38名），考慮到其發展水平，排名更高。

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