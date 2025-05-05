達方Q1獲利雙減 今年毛利率有望提升

達方今日舉辦線上法說會。圖為董事長蘇開建。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子零組件廠達方（8163）今公告第一季稅後淨利5909萬元，季減48%、年減59%，每股稅後盈餘（EPS）0.21元。總經理蔡耀坤表示，雖然客戶開案相較去年好轉，不過自行車產業仍在庫存去化期，壓抑達方的綠能事業表現，不過AIoT相關產品持續耕耘，產品組合轉佳，總體營運看審慎樂觀，毛利率有望續升。

達方旗下有IT與綠能2大事業體，其中以電動輔助自行車（E-bike）為核心的綠能事業近年表現相對壓抑，不過今年起已能見到回溫跡象；第一季綠能佔總體營收比重36%、IT事業則佔比51%，元件營收則佔13%。

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達方表示，儘管第一季處於產業傳統淡季，IT與綠能兩大事業群仍各自繳出年成長5%至10%的營收成績，顯示市場對AI PC新趨勢的普及、背光鍵盤滲透率提升及高附加價值E-Bike產品有持續的需求。

近期美國宣布加徵對等關稅，為市場增添不確定性，不過達方表示，IT事業如鍵盤與元件等產品主要供應ODM客戶，目前直接衝擊有限，但將密切關注後續影響並彈性應對。綠能事業則以歐亞市場為主，受關稅波動影響相對有限。

針對自行車市況，蔡耀坤指出，目前庫存仍處高檔、但今年有望逐步去化，在台北自行車展已能見到客戶新開案狀況比去年積極、是好的訊號，後續需觀察歐洲自行車展狀況，將是產業明年市況的風向標；且因產品少有直接出貨美國，受關稅影響小，今年達方的綠能事業拼回到35%至40%水準。

達方在中國、越南、歐洲都設有產能，蔡耀坤指出，因應關稅與匯率影響，IT事業直出美國產品會配合客戶轉向東南亞生產，上半年就能大致佈局完成、下半年則要看關稅變化；第一季IT領域如發光鍵盤等高毛利產品比重提升，也帶動毛利率提升。

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