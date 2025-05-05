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橘子首季營收28.8億元 EPS 1.07元

2025/05/05 19:00

橘子首季EPS 1.07元。（資料照）橘子首季EPS 1.07元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕橘子（6180）集團今日公告首季營收28.8億元、年減13%，受到主力端因去年同期進行歷年最大規模改版，且合併樂點營收之故，致使基期較高；同時，由於積極投入遊戲開發及AI創新事業，研發費用增加，稅後淨利1.9億元、年減53%，每股稅後盈餘（EPS） 1.07元。

橘子指出，回顧第一季，為拓展市場潛能，各事業推動創新跨域並深化IP合作，在遊戲方面《新楓之谷》與臺灣燈會及職業球隊合作，《新瑪奇》則攜手全球人氣動漫推限定道具，以獨家話題鞏固玩家熱度；擴展集團IP生態鏈，漫畫小說平台MOJOIN上線抖內（Donate）功能，經紀作品《三個不結婚的女人》授權療癒經營手遊推出聯名內容，展現臺灣原創IP品牌化實力；企業服務方面，全球數位化轉型浪潮驅動AI運算及企業雲端解決方案需求日益提升，帶動雲力橘子資安與雲端業務穩健成長，進而推升商務事業年增逾5成。

展望第二季，迎接《新楓之谷》臺灣在地營運20週年，與日本人氣動畫開展史上最大規模聯動合作，除全新限定動畫角色職業與聯名內容外，也將波段釋出週年版本活動；《天堂》國際服推上半年最大改版，期帶動兩大經典遊戲營運新動能。

瞄準ACGN族群，購物橘子將與知名VTuber合作販售周邊商品，期帶動平台買氣，同時，橘子也強化集團AI科技與IP娛樂發展，粉絲社群平台hidol逐步擴增APP內IP偶像AI生成互動內容：如聲紋鬧鐘、客製化語音訊息等，以AI擬真科技滿足粉絲追星需求。

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