台幣創紀錄狂升 路透解析背後疑雲

台灣央行週一表示，美國並未要求新台幣走強，並表示近期新台幣匯率波動較大，主要是受外資流入和企業對新台幣走強的預期影響。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，新台幣兩天內史無前例的飆升是與美元脫鉤的最新表現，也是市場不安的信號，因為美國總統川普的貿易戰動搖匯市信心，擾亂貿易關係。

台幣通常由肩負穩定使命的央行控制，但兩天內卻上漲8%，交易員抱怨稱，保險公司、出口商和投資者突然想拋售美元，卻無人購買，導致台幣突然上漲的確切原因尚不清楚。

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然而，此舉恰逢美台貿易談判結束之際，引發人們對美台達成協議以貶值美元換取貿易讓步的猜測。然而，這類協議已遭台灣央行多次否認，但市場卻不完全相信，認為新台幣的上漲是央行默許，也可能受到美國的歡迎。

台灣央行週一表示，美國並未要求新台幣走強，並表示近期新台幣匯率波動較大，主要是受外資流入和企業對新台幣走強的預期影響。

台灣政院經貿談判辦公室週一表示，上週的談判並未涉及央行或匯率問題。週一，該貨幣兌美元匯率創下兩年多來的最高收盤價，收在30.145。台灣總統賴清德週一也呼籲人們不要散播與美國進行外匯談判的虛假故事。

這次台幣反彈規模表明，一輪大規模的回撤正在醞釀之中，也凸顯一個經濟體的現狀：多年來，巨額貿易順差導致出口商和保險公司積累大量美元多頭頭寸，而這些頭寸如今正受到質疑，岌岌可危。

一位要求匿名台灣金融業高層對路透表示，「新台幣的升值速度是我從未見過的」；「熱錢正在流入台灣，而央行允許其流入。很多人說這是迫於美國的壓力，我認為肯定是這樣。」

路透分析指出，自4月初川普宣布徵收最高關稅並對台灣徵收32%的進口稅（現已暫停）以來，新台幣持續走高。

台幣上揚趨勢似乎始於中美緊張局勢緩和所帶來的助力，但隨著台灣資本市場的獨特特徵推動瘋狂的購買，這一趨勢開始更加增強。當出口商發現其美元收入的價值下降，而保險公司發現其大量離岸資產以新台幣計算的價值下降時，出口商紛紛兌換新台幣，而保險公司也同時爭相對沖貨幣風險。

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