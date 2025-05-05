溢價95％！北市松江路地上權 元大人壽21.7億搶下

財政部國產署今標脫3宗地上權，其中元大人壽以21.77億元標下北市松江路住三土地。（國產署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署公告第1批7宗國有土地招標設定地上權，今日開標結果標脫3宗，決標權利金總金額23億2160萬元，其中元大人壽以21.77億元標下北市中山區松江路住三土地、面積842.46坪，溢價率高達95.46%。國產署表示，這是繼2020年全球人壽標得北市松山區國泰營區後，時隔5年再度出現壽險業投標地上權。

國產署說明，本批標脫3宗土地皆為首次列標，其中2宗住宅區土地，1宗台北市中山區土地位於松江路靜巷內，屬台北市精華地區難得的大面積標的，距捷運松江南京站約200公尺，鄰近協和婦女醫院及伊通公園，周邊銀行林立生活機能極為完善，共吸引2封標單搶標，由元大人壽以21.77億元得標，溢價率95.46%。

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另1宗為台中市南屯區土地，位於第13期市地重劃區內的住宅區土地，屬新興發展地區，坵型方正，面積409.91坪，由大毅生活事業以9225萬元得標，溢價率僅0.59%。此外，台中市西屯區乙種工業區土地也順利標脫，位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區西南隅，交通便利，成功吸引相關產業廠商投標進駐，由津悅食品以5165萬元得標，溢價率1.46%。

國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自2022年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，由國產署辦理活化利用。國產署將持續篩選優質標的列標，第2批標的預計於6月16日公告。

另，配合中央政府推動長照政策，國產署6月底將推出6宗指定產業（長照）招標設定地上權標的，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地，且因應長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟，4月24日舉辦招商說明會，吸引80多家廠商參與。

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