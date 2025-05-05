佳必琪AI用線出貨強 4月營收創歷史單月新高

佳必琪受惠於AI用線出貨動能強勁，4月營收7.67億元，月增19.9%、年增43.2%，創歷史單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）受惠於AI用線出貨動能強勁，4月營收7.67億元，月增19.9%、年增43.2%，創歷史單月新高，今年前4個月營收累計為24.4億元、年增21.7%，寫歷史同期新猷；董事長張舒眉在今年度股東常會營業報告書中表示，公司將深化北美產線佈局，靈活調度供應鏈以因應關稅挑戰。

張舒眉指出，佳必琪整合全球資源，聚焦AI伺服器、雲端網路、5G與數據中心應用，並積極拓展新能源、車用、工業4.0、醫療電子等新興市場，以高頻、高效能、高毛利產品驅動成長動能。去年起，公司強化北美佈局，於美國增設倉儲與生產據點，搭配台灣、越南等據點的產線配置，靈活調度、就近供應，提升交期效率與全球服務能量。

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張舒眉認為，公司的生產佈局有助於強化對國際貿易環境與關稅政策調整的彈性因應能力，進一步鞏固客戶的信賴程度，今年將進一步深耕雲端服務供應商（CSP）、系統整合商（SI）、原廠委託設計製造商（ODM）的技術合作，拓展全球市場版圖，增進與AI生態鏈夥伴的協作能量。

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