貿聯-KY出貨量寫新猷 4月營收創單月新高

貿聯-KY 4月營收創歷史單月新高。（貿聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕貿聯-KY（3665）4月營收62.28億元，月增8.5%、年增38.4%，創歷史單月新高，今年前4個月營收累計為225.24億元、年增33.55%，寫歷年同期新猷。董事長梁華哲在今年度股東常會的營業報告書中指出，公司已逐步趕上國際領先者，並在特定市場確立競爭優勢，更成為小型同業和新創企業尋求策略合作的目標。

貿聯觀察，3月總體出貨量創歷史新高，美國對等關稅因素驅動之下，除了部分客戶提早拉貨，也有一些部分暫緩出貨，整體來看，工業用線束出貨量維持穩定，資本設備客戶出貨量維持強勁，高效能運算客戶所需的資訊線束出貨量也持續增長，車用線束、電器用線束出貨量則低檔持平。

請繼續往下閱讀...

梁華哲表示，公司對客戶發展藍圖的深刻洞察，能在專案初期即展開緊密合作，充分考量成本、品質、供應鏈效率及生產規模等關鍵要素。面對「按圖生產」與「客製化設計」模式日趨複雜之需求，集團每次的主動參與，皆有助於確保後續的有效應對。透過與客戶及其產業的長期深度合作，得以洞察增長機會和改進方向，包括策略性地運用併購來實現營運目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法