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永豐銀行推動「綠電信託」目標年減碳逾千座森林公園

2025/05/05 16:38

永豐推動「綠電信託」，目標年減碳逾千座森林公園（圖左為永豐銀資深副總歐陽子能、右為阿波羅電力董事長王惠民）。（永豐銀提供）永豐推動「綠電信託」，目標年減碳逾千座森林公園（圖左為永豐銀資深副總歐陽子能、右為阿波羅電力董事長王惠民）。（永豐銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行表示，以金融力量攜手企業夥伴，發展綠電交易市場。為加速臺灣淨零永續，永豐從2022年首度導入綠電交易信託平台，透過專款專用信託資金，提升民間綠電交易效率，至今已與近30家售電業者合作，自2022年第三季起陸續啟動轉供，預估一年可轉供約14.43億度綠電。

根據統計，至今（2025）年3月31日，已簽訂信託轉供合約者的預計轉供度數。共締造約1758座大安森林公園的減碳效果。　　　　　　　　　　　　　　　

永豐銀行今（5）日宣布，再與售電業者－阿波羅電力合作，透過綠電交易信託建立完善金流機制，攜手為國內半導體大廠長期轉供，共同助力企業能源轉型、邁向RE100。

企業對再生能源需求與日俱增，根據調查，2030年臺灣企業的綠電需求將達318億度，至2040年則預計每年上看1,000億度。

永豐銀行表示，阿波羅電力因應國內半導體大廠需求，自今（2025）年起啟動長期綠電轉供專案計畫，集結上千家發電業者、預計陸續提供總量12億度綠電，並由永豐銀行信託專戶集中管理綠電資金，提升發電、售電及購電三方交易透明度與效率。

其中，為推動多元化綠色金融，加速2050淨零達標，永豐銀行表示，旗下領先業界首創綠電交易信託，持續以多元化綠色金融服務，建構發電、售電及儲電等供應鏈、活絡國內綠電市場交易。

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