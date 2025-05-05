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台幣升值 法人看AI供應鏈、金融恐遭匯損衝擊

2025/05/05 16:33

台幣升值，法人看AI供應鏈、金融股恐遭匯損衝擊。（擷取自奇摩股市）台幣升值，法人看AI供應鏈、金融股恐遭匯損衝擊。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到匯率影響，今日（5）台股開平走低，終場指數收在20532.99點，下跌254.65點，成交量3875.45億元。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，匯市快速波動，對於AI相關為主的IC設計、晶圓代工、電子零組件以及消費電子等獲利造成一定影響，除科技股外，壽險為主的金融族群也會受到資產匯損所帶來的衝擊。

不過，她指出，雖然匯市快速變化對於外銷產業有衝擊，但隨著外資買盤湧入，今日外資續買台股244.63億元，加上財報法說影響逐漸淡化，對於盤勢仍有幫助，而本週重頭戲在於美國最快於5月7日公布晶片關稅，若影響性有限將帶動台股投資信心回籠。

張芷菱分析，主計處公布第一季GDP預估為5.37%，創近四季以來高點，進一步分析，內需是驅動GDP的主要動能，主要受新興科技應用需求強勁及企業大幅擴增投資的推動，外需方面則隨AI新興科技應用需求強勁，高階資通產品供應瓶頸逐漸排除，加上客戶因應美國關稅措施提前備貨，使第一季按美元計價商品出口達1296億美元，創歷年單季新高。

她指出，看好台股技術線型轉強，若成交量能持續站穩3500億元，且融資餘額持續健康水位，指數有望逐步往季線邁進，不過，由於外部不確定因素仍存，包括匯市、關稅細節等，布局應以流動性佳中大型權值股為主，並輔以技術面轉強且有題材的個股。

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