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矽格1Q每股獲利1.57元 資本支出增達35億元

2025/05/05 16:18

矽格董事長黃興陽。（記者洪友芳攝）矽格董事長黃興陽。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試廠矽格（6257）今（5）日召開董事會通過2025年第一季財報，第一季合併營收達新台幣46.85億元，季減近5%、年增近13% ; 歸屬母公司業主淨利為7.57億元，季減近4%、年增近2%，每股稅後盈餘1.57元。

矽格表示，美國新關稅政策已造成各國國內市場新局面，特定客戶加大產品訂貨。公司配合營運需求，擬提高2025年度資本支出，由近20億提高至35億元，增加測試設備採購。

矽格表示，2025年已規劃多項的資本支出，竹東中興三廠持續建置，總樓板面積達3.63萬平方公尺，將鎖定AI及光通訊、高速運算（HPC）、手機及網通等晶片，公司審慎樂觀看待測試成長趨勢不變。

矽格並自結公告2025年4月份營收為新台幣15.6億元，月減近2%、年增逾4%。累計1至4月營收逾62.5億，較去年同期增加逾10%。

矽格表示，4月營收雖因清明假期及工作天數減少而有所影響，但多條產品線客戶晶片仍穩定供量，營收仍較去年同期成長。手機晶片、網通晶片、AI晶片及高速運算晶片（HPC）仍維持一定動能。

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