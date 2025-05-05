新台幣漲不停！金融業者憂心升值與關稅戰重創獲利

新台幣連續兩個交易日猛烈升值，金融業者憂心升值與關稅戰，直接重創獲利（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕上周五與本周一，新台幣連續兩個交易日猛烈升值，讓原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現匯兌損失，也成為這波新台幣升值的受災戶，同時，不利於金融業獲利表現；金融業者表示，光是匯率升值的衝擊，出口業者吃不消，外面還有關稅戰造成的動盪不安，更不利於金融產業之獲利前景。

「現在的狀況對金融業來說，肯定是雪上加霜。」壽險業者表示，新台幣兌美元急速升值，讓相關產業忙著計算可能的最大損失，雖然，業者原本都會有避險準備，金融業者應該早就身經百戰，但像這樣突然匯率劇烈波動，勢必影響到獲利表現。

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金融業者指出，外幣資產原本就對匯率波動高度敏感，當出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，讓台幣升勢更劇，等於預期心理加大波動。

不過，整體來看，台新投顧表示，關稅利空淡化、科技財報、美中關稅協議有望、非農就業強勁等因素，加上國際股市近期普遍上漲，科技財報有利指數續揚，建議持續關注關稅談判進展。

台新投顧指出，聯準會5月份會議結果將於5/7揭曉，市場預期維持利率不變的機率為93%，然Fed官員近期接連表態支持降息，加上新公佈的GDP數據，讓6月份降息機率升至64.2%。

投信業者表示，就基本面來看，關稅引通膨疑慮、消費信心走降、降息預期增；不過，科技財報表現不俗，籌碼面方面，外資賣壓減緩，融資餘額仍在相對低檔。

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