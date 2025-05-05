晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

油價下挫航運股吃補！投信狂敲這檔1.66萬張 爆量噴出

2025/05/05 15:53

油價下挫航運股吃補！投信狂敲這檔1.66萬張，爆量噴出（業者提供）油價下挫航運股吃補！投信狂敲這檔1.66萬張，爆量噴出（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（5日）一度閃崩5%，受惠於油價下挫，有利航運股成本降低，在此利多激勵下，航運股逆勢走揚，而長榮航則在投信出手狂敲1.66萬張，居買超第1，股價開高，終場漲5.51%，收41.15元，成交量爆出8.52張大量。

石油輸出國組織（OPEC）及其盟友同意在6月份再次提高產量加速恢復供應，以懲罰超產成員國，導致原油價格暴跌，美西德州原油週一（5日）一度下閃崩5%，最低觸及每桶55.30美元，創4月9日以來新低，在急跌後，油價迅速回升，不過，在亞洲交易時間，跌幅維持在3%以上。

由於油價下跌，有利航運股營運，今航運指數在長榮航、華航、華信、萬海、榮運等個股上漲下，指數終場上漲0.49%。

投信買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬6601張、統一（1216）2151張、鴻海（2317）1952張、台灣虎航（6757）1927張、國泰金（2882）1718張、達麗（6177）1552張、遠東新（1402）1411張、廣達（2382）1204張、緯創（3231）867張、台光電（2383）810張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財