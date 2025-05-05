油價下挫航運股吃補！投信狂敲這檔1.66萬張，爆量噴出（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（5日）一度閃崩5%，受惠於油價下挫，有利航運股成本降低，在此利多激勵下，航運股逆勢走揚，而長榮航則在投信出手狂敲1.66萬張，居買超第1，股價開高，終場漲5.51%，收41.15元，成交量爆出8.52張大量。

石油輸出國組織（OPEC）及其盟友同意在6月份再次提高產量加速恢復供應，以懲罰超產成員國，導致原油價格暴跌，美西德州原油週一（5日）一度下閃崩5%，最低觸及每桶55.30美元，創4月9日以來新低，在急跌後，油價迅速回升，不過，在亞洲交易時間，跌幅維持在3%以上。

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由於油價下跌，有利航運股營運，今航運指數在長榮航、華航、華信、萬海、榮運等個股上漲下，指數終場上漲0.49%。

投信買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬6601張、統一（1216）2151張、鴻海（2317）1952張、台灣虎航（6757）1927張、國泰金（2882）1718張、達麗（6177）1552張、遠東新（1402）1411張、廣達（2382）1204張、緯創（3231）867張、台光電（2383）810張。

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