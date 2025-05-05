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鴻海AI出貨動能強勁 4月營收創同期新高

2025/05/05 15:51

鴻海受惠於AI伺服器出貨動能強勁，4月營收6414億元，月增16.16%、年增25.54%，創歷年同期新高。（記者方韋傑攝）鴻海受惠於AI伺服器出貨動能強勁，4月營收6414億元，月增16.16%、年增25.54%，創歷年同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於AI伺服器出貨動能強勁，4月營收6414億元，月增16.16%、年增25.54%，創歷年同期新高；今年前4個月營收累計為2兆2835億元、年增 24.58%，寫歷年同期新猷。管理層看好第2季營運展望將呈現季增、年增的表現。

鴻海旗下4大產品4月的營收狀況當中，除了電腦終端產品與3月約略持平，雲端網路、消費智能、元件及其他產品都比3月強勁成長，若進一步與去年同期相較，除了消費智能產品年對年約略持平，電腦終端、雲端網路、元件及其他產品皆有強勁的年增表現。

從今年前4個月來看，雲端網路產品受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件出貨增加，年對年強勁成長；電腦終端產品受惠於客戶拉貨動能較大，年對年強勁成長；消費智能產品年對年則表現持平。

鴻海表示，第2季雲端網路產品將保持成長趨勢，不過目前仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化帶來的影響。

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