晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

市場狂拋美元央行成唯一買家 外媒看台幣暴衝直指1原因

2025/05/05 17:12

新台幣兌美元匯價連日走升。（路透）新台幣兌美元匯價連日走升。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯率連日大幅升值，嚇壞市場。外媒研判，這波台幣暴衝應該是台灣對美國遞出橄欖枝，有利台美關稅談判。

對於新台幣兌美元匯率近2日大幅走升一事，《路透》稱，儘管央行否認白宮在貿易協定中敦促「一些亞洲貨幣升值」，市場還是感覺到轉變。

一位台灣金融業高管說，新台幣升值速度比以往任何時候都快，熱錢正在流入台灣，而央行卻允許這種情況發生，很多人都認為這是因為美國的壓力，「我認為情況確實如此」。

《彭博》也引述法國巴黎銀行駐香港大中華區外匯及利率主管Ju Wang的看法稱，出口商陷入恐慌，壽險公司對沖不足，而股票相關的資金外流已經停止，「央行成了匯市唯一的買家」，但並未積極阻升台幣，這引發人們對貨幣估值是貿易談判一部分的猜測。

報導提及，台灣政策制定者的沉默，引發市場揣測：作為美台貿易協議的一部分，台灣可能會進行更廣泛的政策調整，允許台幣升值。

彭博策略師克蘭菲爾德（Mark Cranfield）表示，新台幣升值速度如此之快，出口商不太可能迅速完全對沖美元收入，這一點至關重要，因為台積電和聯電注意到新台幣每升值1%的影響。

他並指出，壽險公司急於對沖其持有的美國債務，可能加劇了台幣升值。保險公司的美國債券庫存（包括公司債券和國債）中有很大一部分或全部未對沖，這意味著如果美元走軟，它們更容易遭受損失。

Stonex 駐新加坡貨幣交易員 Mingze Wu 指出，過去兩個交易日的走勢，確實前所未有，如果長期持有美元，又沒有進行任何對沖，那麼這將是一次痛苦的經驗，而且台灣壽險公司是亞洲最大美債持有者之一，他們現在保持警惕也在情理之中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財