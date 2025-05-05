市場狂拋美元央行成唯一買家 外媒看台幣暴衝直指1原因

新台幣兌美元匯價連日走升。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯率連日大幅升值，嚇壞市場。外媒研判，這波台幣暴衝應該是台灣對美國遞出橄欖枝，有利台美關稅談判。

對於新台幣兌美元匯率近2日大幅走升一事，《路透》稱，儘管央行否認白宮在貿易協定中敦促「一些亞洲貨幣升值」，市場還是感覺到轉變。

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一位台灣金融業高管說，新台幣升值速度比以往任何時候都快，熱錢正在流入台灣，而央行卻允許這種情況發生，很多人都認為這是因為美國的壓力，「我認為情況確實如此」。

《彭博》也引述法國巴黎銀行駐香港大中華區外匯及利率主管Ju Wang的看法稱，出口商陷入恐慌，壽險公司對沖不足，而股票相關的資金外流已經停止，「央行成了匯市唯一的買家」，但並未積極阻升台幣，這引發人們對貨幣估值是貿易談判一部分的猜測。

報導提及，台灣政策制定者的沉默，引發市場揣測：作為美台貿易協議的一部分，台灣可能會進行更廣泛的政策調整，允許台幣升值。

彭博策略師克蘭菲爾德（Mark Cranfield）表示，新台幣升值速度如此之快，出口商不太可能迅速完全對沖美元收入，這一點至關重要，因為台積電和聯電注意到新台幣每升值1%的影響。

他並指出，壽險公司急於對沖其持有的美國債務，可能加劇了台幣升值。保險公司的美國債券庫存（包括公司債券和國債）中有很大一部分或全部未對沖，這意味著如果美元走軟，它們更容易遭受損失。

Stonex 駐新加坡貨幣交易員 Mingze Wu 指出，過去兩個交易日的走勢，確實前所未有，如果長期持有美元，又沒有進行任何對沖，那麼這將是一次痛苦的經驗，而且台灣壽險公司是亞洲最大美債持有者之一，他們現在保持警惕也在情理之中。

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