大成第1季每股賺1.05元 創同期歷史新高

大成集團今天公佈第一季營收達254.6億元，較去年同期成長0.8%，受惠於肉品和食品獲利較去年同期成長，稅後淨利8.8億元，較去年同期成長4%，每股盈餘1.05元，創同期歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕白肉雞廠大成集團（1210）今天公佈第一季營收達254.6 億元，較去年同期成長0.8%，受惠於肉品和食品獲利較去年同期成長，稅後淨利8.8億元，較去年同期成長4%，每股盈餘1.05元，創同期歷史新高。

大成表示，近年來集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、中國及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅。

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在台灣部分，土雞加工廠預計今年8月投產，提供熟食土雞加工品；馬稠後食品廠迎接母親節到來，推出慢熬雞精禮盒，隨著夏日來臨，低卡高蛋白質的舒迷輕食嫩雞胸，預料也將再掀起銷售熱潮，受惠於小家庭增加，也看好方便快速烹調的調理食品。

大成並指出，集團推出全台灣第一個規模化、全程不使用抗生素的「益活雞」，一上市便供不應求，目前在各大超市量販店與速食連鎖等通路銷售，未來會持續擴大產量。

全台第一顆「上品語可生食雞蛋」是大成集團與日本昭和產業攜手合作，上市後積極在超商、量販店等通路鋪貨，許多餐飲品牌也指定使用「大成上品語鮮蛋，大成集團目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，第2季營運可期。

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