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信邦4月營收雙衰退 前4月業績約略持平去年

2025/05/05 15:15

信邦4月營收25.74億元，月減4.72%、年減8.73%。（信邦提供）信邦4月營收25.74億元，月減4.72%、年減8.73%。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）4月營收25.74億元，月減4.72%、年減8.73% ，今年前4個月營收累計為107.96億元、年減0.42%；信邦發言體系指出，4月合併營收較3月減少，美系客戶需支付高額關稅的影響，有庫存的情形下，先觀望暫緩出貨。

信邦表示，從旗下各個產業的4月業績表現來看，綠能月減22.27%、工業月減8.66%，不過，由於醫療、汽車客戶皆將3月出貨遞延至4月，因此兩個領域的銷售額分別較月增5.66%與18.24%，通訊及電子週邊產業則受關稅暫緩，客戶端加緊出貨的需求，銷售較3月成長3.93%。

累計前 4月業績相較於去年同期，通訊及電子週邊產業成長38.83%、工業應用成長5.87%、醫療及健康照護成長1.16%、汽車成長0.49%、綠能減少27%；觀察各個產品類別的銷售比重，連接線組生產銷售佔總營業額75.45%；連接器及零組件銷售24.55%。

信邦指出，以4月旗下產品在各個產業應用類別的銷售分佈來看，工業應用產業佔合併營收30.47%、綠能產業佔23.67%、通訊及電子週邊產業佔23.18%、汽車產業佔14.29%、醫療及健康照護產業佔8.39%。

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