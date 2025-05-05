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日本景點擁擠和入境等待困擾 外國遊客怕怕

2025/05/05 16:40

前往日本旅遊的外國遊客認為「旅遊景點擁擠」和「入境手續等待時間長」是旅行中經常遇到的問題，尚未明顯改善。（歐新社）前往日本旅遊的外國遊客認為「旅遊景點擁擠」和「入境手續等待時間長」是旅行中經常遇到的問題，尚未明顯改善。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本旅遊局針對一項全國性更新調查發現，前往日本旅遊的外國遊客認為「旅遊景點擁擠」和「入境手續等待時間長」是旅行中經常遇到的問題，未明顯改善；而「缺少垃圾桶」、「與工作人員溝通困難」問題則稍微改善。

NHK周一（5日）報導，日本觀光廳表示，「新的課題出現了，有必要進一步推進與相關省廳的合作」。

旅遊局今年1月針對4000多名訪日外國遊客進行一項調查，詢問他們在旅途中遇到的問題。
最突出的多項答案選項是「旅遊景點和當地區域擁擠」，佔選項13.1%（上次調查為13%）。此外，8.6%（上次調查為9%）的人提到了「入境程序」，這一數字分別是上次調查和前一年的2倍多，而漫長的等待時間也是原因之一。

另一方面，與上次調查相比，兩項問題已經改善。21.9％的受訪者提到「缺少垃圾桶」（上次調查為22%），15.2％的受訪者提到「與設施工作人員溝通困難」（上次調查為15%），例如不會說英語。不過，這兩項數據較上次調查均有所下降，日本觀光廳稱，這是各地區努力改善接待環境的結果。

在全部回覆者中，有51.1%的人表示「沒有問題」，比上次調查大幅增加了21.4個百分點，表明對赴日旅遊的「滿意度」較高。

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