台灣美國商會執行長 魏凱今正式接任

魏凱（Carl Wegner）接任美國商會執行長。（美國商會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會今宣布，由魏凱（Carl Wegner）接任執行長，並於今日正式生效。

美國商會表示，此人事任命是經由理事會所進行的嚴謹遴選程序所拍板定案。魏凱在亞太地區擁有超過30年的資深領導經驗，涵蓋貿易金融、金融科技創新及銀行領域。曾在德意志銀行、渣打銀行等國際金融機構擔任要職，並曾擔任R3 及 Contour等金融科技公司的高階主管，直至2024年初卸下Contour執行長職務。

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美國商會理事長Dan Silver表示， 期待在魏凱的帶領下，深信商會將持續成長茁壯，為會員企業開創更多機會，並進一步強化美台經濟夥伴關係。

魏凱曾在2009至2012年期間擔任美國商會理事，並在2010至2012年間出任財務長，並長期參與台北地區事務，曾任台北美國學校董事會成員，也在國立政治大學擔任兼任教授。

魏凱出生在美國紐澤西州，畢業於喬治城大學，主修中文與亞洲研究，並精通中文，1980年代初期曾在台灣師範大學就讀，並始終與台灣保持密切連結。

魏凱表示，很榮幸能在這個美台關係格外關鍵的時刻擔任執行長。 「台灣持續在國際舞台展現出強大的韌性與創新力。我期待與會員企業、合作夥伴與各界攜手，深化交流、推動貿易與投資，並讓世界看見台灣在全球經濟中的關鍵角色。」

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