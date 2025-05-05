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台幣暴衝》美債ETF投資小白折價、匯損「吃全餐」 他沒逃含淚加碼

2025/05/05 15:10

新台幣兌美元匯率大幅升值。（路透）新台幣兌美元匯率大幅升值。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣連日暴衝式升值，加上川普關稅政策導致市場震盪，美債ETF投資人承受折價及匯損雙重損失，投資人「艾倫」接受本報訪問時直呼，這波台幣升的又快又急，始料未及，真的快哭了。他並透露，目前並未止損贖回，甚至將手上現金All in加碼。

新台幣兌美元匯率繼上週五（2日）暴衝式升值之後，週一（5日）持續狂飆，直接見到2字頭，中午暫時收在29.95元、飆升1.114元，台北外匯經紀公司成交量爆出26.34億美元大量，為上週五同時段交易量的1.8倍。

台幣狂升，日元現鈔賣出價上午驚見 0.20 字頭，不少民眾湧入線上換匯，搶進便宜美元、日圓，使得各大銀行的網銀陸續出現塞車災情。

有人趁台幣暴升換美元撿便宜，有人則成苦主，出口商哀鴻遍野，壽險業握有大量美元資產也受到重擊，美債ETF投資人同樣有苦難言。

1位年輕的美債ETF投資人「艾倫」告訴本報，本來就預期到匯率風險，這兩天台幣卻升的又急又快，真的始料未及，「有點害怕，真的有想哭的感覺」。

他說，自己投資台灣發行的美債ETF，都是20年以上的長天期公債ETF，這兩天還進場加碼，已經將手上現金都All in了，目前會先按兵不動。

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