新台幣急升 研華董事長劉克振：獲利、股價都受影響

董事長劉克振今日在旗下林口智能園區指出，關於近日新台幣升值3%至5%的幅度，由於尚在可忍受的範圍之內，公司將自行吸收差價。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）董事長劉克振今日在旗下林口智能園區指出，關於近日新台幣升值3%至5%的幅度，由於尚在可忍受的範圍之內，公司將自行吸收差價，並非調漲產品價格，對獲利的影響「會降一些」，進而導致股價可能也下跌一點，不過集團將積極透過其他方式加以彌補。

順應全球AI邊緣運算市場蓬勃發展的趨勢，研華相隔 12年後回歸台北國際電腦展，展現前瞻技術與應用成果。此次規劃於南港展覽館一館設立品牌館，以「邊緣智慧系統」、「邊緣協同與 AI Agent」和「關鍵產業應用」3大展示主軸，橫跨十大應用主題，拓展智慧製造、智慧醫療、自主系統及機器人、視覺智慧、能源、環境及農業等重點領域。

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此外，研華同步於南港展覽館二館展區聚焦智慧零售、智慧城市等AI驅動的智能服務應用領域，並首次在亞洲亮相「Advantech-AURES」解決方案，展示源自歐洲知名銷售時點情報系統（POS）與自助服務產品，致力於為零售及服務業注入智慧新動能。期望透過平台實現邊緣端軟硬體整合，助力全球客戶在瞬息萬變的市場中實踐創新、掌握先機。

劉克振提到，雖然之前曾經有設想過新台幣升值，但對於近日的急速升值仍感到相當意外，現在匯率回到30，但旗下產品無法以此作為理由向客戶更動產品報價，就像台幣下跌時，產品報價也不會變得比較便宜，此次受到影響的相關利潤需要自行另謀他法，但是工業電腦需求成長迅速，研華可望繼續提升附加價值。劉克振強說，公司幾週之前曾經針對此次美中關稅戰召開內部會議進行討論，以工業電腦產業而言，台灣可以被其他國家取而代之的可能性很低，暫時不到相當危急的程度，預估美國對台關稅最終落於15%至20%，研華擬定與客戶共同分擔，絕對會影響到利潤表現，但不至於全軍覆沒。

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