晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中企規避關稅狂打「洗產地」廣告 鄰國繃緊神經

2025/05/05 14:36

中國出口商正加大力度，透過第三國運輸貨物掩蓋真實產地，以避免美國總統川普徵收的關稅。（美聯社）中國出口商正加大力度，透過第三國運輸貨物掩蓋真實產地，以避免美國總統川普徵收的關稅。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒金融時報報導，中國出口商正加大力度，透過第三國運輸貨物掩蓋真實產地，以避免美國總統川普徵收的關稅。中國社群媒體平台充斥著提供「原產地洗滌」的廣告，而來自中國的商品的流入也引起鄰國警惕，它們擔心自己成為實際上銷往美國的貿易中轉站。

大量「洗產地」的廣告凸顯中國出口商的擔憂，他們擔心川普對中國商品徵收145%的新關稅將使其失去進入美國市場的機會。

位於中國南方城市中山的出口商百泰燈飾的銷售員歐小姐（Sarah Ou） 說：「關稅太高了，但我們可以將商品賣給鄰國，然後鄰國將產品再賣給美國，這樣成本就會減少。」

美國貿易法要求，貨物必須在一個國家進行「實質轉變」，通常包括增加大量價值的加工或製造，才能符合關稅規定的原產地條件。但小紅書等社群媒體平台上的廣告卻表示，可以幫助出口商將貨物運往馬來西亞等國家，在那裡他們將獲得新的原產地證書，然後運往美國。

本週，一個名為「Ruby，第三國轉運」的帳號在小紅書上發布了一則廣告。「美國對中國產品加徵關稅？經馬來西亞轉口『變』東南亞貨！」例如，美國對中國木地板餐具設限，馬來西亞「洗白」原產地，才能順利通關！

韓國海關部門上個月表示，今年第1季發現了價值2100萬美元的外國產品原產國資訊被偽造，其中大部分來自中國，幾乎全部運往美國。

越南工業和貿易部上個月呼籲當地貿易協會、出口商和製造商加強對原料和進口貨物原產地的檢查，以防止簽發偽造證明。

泰國外貿部門上個月也宣布加強輸往美國產品的原產地檢查的措施，以防止逃稅。

逃避關稅的措施不斷增多，引發美國商業夥伴的擔憂。亞馬遜十大獨立賣家的一位高層表示，他們觀察到貨物原產地被更改的情況，面臨被美國海關當局沒收的風險。

一位為企業提供跨國貿易諮詢的顧問表示，原產地清洗是避免川普新稅的兩種主要方法之一。顧問表示，另一種做法是將高成本商品與較便宜的商品混合，以便出口商可以虛報較低的總貨運成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財