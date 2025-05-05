中企規避關稅狂打「洗產地」廣告 鄰國繃緊神經

中國出口商正加大力度，透過第三國運輸貨物掩蓋真實產地，以避免美國總統川普徵收的關稅。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒金融時報報導，中國出口商正加大力度，透過第三國運輸貨物掩蓋真實產地，以避免美國總統川普徵收的關稅。中國社群媒體平台充斥著提供「原產地洗滌」的廣告，而來自中國的商品的流入也引起鄰國警惕，它們擔心自己成為實際上銷往美國的貿易中轉站。

大量「洗產地」的廣告凸顯中國出口商的擔憂，他們擔心川普對中國商品徵收145%的新關稅將使其失去進入美國市場的機會。

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位於中國南方城市中山的出口商百泰燈飾的銷售員歐小姐（Sarah Ou） 說：「關稅太高了，但我們可以將商品賣給鄰國，然後鄰國將產品再賣給美國，這樣成本就會減少。」

美國貿易法要求，貨物必須在一個國家進行「實質轉變」，通常包括增加大量價值的加工或製造，才能符合關稅規定的原產地條件。但小紅書等社群媒體平台上的廣告卻表示，可以幫助出口商將貨物運往馬來西亞等國家，在那裡他們將獲得新的原產地證書，然後運往美國。

本週，一個名為「Ruby，第三國轉運」的帳號在小紅書上發布了一則廣告。「美國對中國產品加徵關稅？經馬來西亞轉口『變』東南亞貨！」例如，美國對中國木地板餐具設限，馬來西亞「洗白」原產地，才能順利通關！

韓國海關部門上個月表示，今年第1季發現了價值2100萬美元的外國產品原產國資訊被偽造，其中大部分來自中國，幾乎全部運往美國。

越南工業和貿易部上個月呼籲當地貿易協會、出口商和製造商加強對原料和進口貨物原產地的檢查，以防止簽發偽造證明。

泰國外貿部門上個月也宣布加強輸往美國產品的原產地檢查的措施，以防止逃稅。

逃避關稅的措施不斷增多，引發美國商業夥伴的擔憂。亞馬遜十大獨立賣家的一位高層表示，他們觀察到貨物原產地被更改的情況，面臨被美國海關當局沒收的風險。

一位為企業提供跨國貿易諮詢的顧問表示，原產地清洗是避免川普新稅的兩種主要方法之一。顧問表示，另一種做法是將高成本商品與較便宜的商品混合，以便出口商可以虛報較低的總貨運成本。

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