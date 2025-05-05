中國五一熱鬧是假象？官媒稱消費火熱 民眾卻喊沒錢

在「五一」黃金周假期中，中國各大官媒密集發布旅遊數據，試圖描繪出「熱鬧繁榮」的消費景象。然而，真實經濟狀況卻難以掩蓋。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，在「五一」黃金周假期中，中國各大官媒密集發布旅遊數據，試圖描繪出「熱鬧繁榮」的消費景象。然而，真實經濟狀況卻難以掩蓋。中美貿易戰升級已滿一個月，中國經濟面臨外貿萎縮、製造業低迷、就業緊張與消費疲軟等多重壓力，官方宣傳與民間感受的落差正日益擴大。

據《自由亞洲電台》報導，深圳一間外貿公司負責人受訪表示，隨著美國大幅提高中國貨品進口關稅，許多關聯企業已無法正常運作。她說，「以前春季時的電子產品訂單已經排到了7月，現在這些訂單都去了越南，我們現在即便接到訂單，都要轉到越南工廠做，廣東很多工廠生產線都停了。」她還透露，老闆正在物色買家，不打算再繼續做貿易了。

請繼續往下閱讀...

浙江溫州的企業負責人也指出，受影響最大的多為外貿型經濟體，廣東、福建衝擊非常大，工廠關閉、市場關門等。

據統計，中國的航空公司空運量普遍銳減約3成。洛杉磯港估計，自5月4日當週起，運抵量將較去年同期減少三分之一，5月將有25萬個以上貨櫃被取消。

中國官方數據顯示，3月中國全國城鎮調查失業率為5.2%，但青年失業率達16.5%。多位受訪者反映，就業市場持續低迷，五一期間不僅沒有招工熱潮，反而出現大量招聘臨時撤銷的現象。

在社群平台微博、小紅書、抖音上，不少年輕人發聲表示就業難。一位女學生說，「我是2025應屆的文科碩士，從去年的秋招到今年到春招，一直到4月份左右都沒有找到一份工作，簡歷投了大概8千份。」

此外，中國官媒新華社報導稱，五一假期全國出遊人次達2.95億，年增28.2%，旅遊收入達1668億人民幣，恢復至2019年同期水準。但網友們在微博、小紅書等平台普遍質疑資料失真。

另外，百度指數顯示「五一」期間「綠皮火車」搜尋量大增。不少旅客因高鐵票價上漲而轉乘價格低廉但耗時冗長的綠皮車。中低收入族群「有假期但無預算」的現實，與「消費火熱」的報導大相逕庭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法