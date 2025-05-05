台幣匯市爆鉅額天量 出口商瘋狂拋匯、散戶趁機撿便宜

台幣匯市爆出鉅額天量，出口商瘋狂拋匯、散戶趁機撿便宜。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率今日持續狂飆，中午暫時收在29.95元、飆升1.114元，台北外匯經紀公司成交量爆出26.34億美元大量，為上週五同時段交易量的1.8倍。

匯銀人士指出，不同於上週五出口商大舉拋售美元，今日散戶也加入行列，只是散戶多是逢低進場接美元，一來一往，台幣匯市爆出鉅額天量。

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匯銀人士說，台幣兩日暴衝逾2元、央行「護盤力道很弱」、前所未見，若因為台美談判，不是市場供需原因造成，也很難給客戶目標價，目前只能建議客戶進行避險。

該人士進一步透露，上週五台幣急升逾1元，已有不少客戶致電詢問，這週末更出動不少TMU金融行銷專員服務，親自拜訪大型出口商財務部，分享避險、理財方式，其中，針對有立即台幣需求出口商，建議可以採用SWAP（換匯交易），先賣、後買回，可避免直接賣掉美元面臨的虧損。

匯銀人士說，市場原以為上週五台幣的飆升只是一日行情，沒想到今日早盤升值力道更加猛烈，大型出口商有避險意識，但小額出口商今早還是有不少恐慌性拋匯，加上廣大散戶紛紛搶進美元，使今日匯市爆出大量，多家網銀出現大當機。

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