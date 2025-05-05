這波台幣升值 房價恐怕難跟漲

受到台幣升值影響，股市短期對於資產股就具有想像的題材。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕前一波、2019年年中至2021年第三季台幣大幅升值，也帶動台北市房價上漲約1成，不過，近期台幣升值又急又猛，房市則又處信用管制與房貸緊縮階段，房產業者分析，恐難複製前波台幣升值房價跟漲的模式。

根據信義房屋匯整，前一波台幣大幅升值時間點為2019年年中至2021年第三季，當時新台幣兌美元匯率從31.5元升值到27.7元，而這段時間台北市房價上漲幅度約1成。

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前波台幣升值又碰上造價飆漲

但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德解釋，該波台幣升值期間，房地產則處於谷底復甦，甚至遇到疫情後通膨，以及原物料、造價、工資等大幅上揚，進而推升房價，但這一波台幣升值來得又猛又急，加上目前房市處於買氣大幅縮減情形，即便房地產具有保值特色，但恐怕很難複製前一波房價跟漲的走勢。

曾敬德表示，台幣大幅升值，代表台幣對於其它資產的購買能力增加，但不至於影響市場供需，除非外來或美元兌換成台幣的資金回流進入房市，帶動地價與房價走揚，否則短期對於實質的房地產影響有限，不過股市短期對於資產股就具有想像的題材，資產股也成為台幣升值下相對強勢的族群。

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