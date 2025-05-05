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獨家》華南金最大民股林家啟動世代交替 林知延6月接班、升格2寶爸

2025/05/05 13:20

華南金最大民股林家啟動世代交替，林知延6月正式接班，升格「二寶爸」（記者陳梅英攝）華南金最大民股林家啟動世代交替，林知延6月正式接班，升格「二寶爸」（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕板橋林家第8代、華南銀行副董事長林知延，與名醫林水龍之女林俋賢（Tiffany）自2022年結婚以來，家庭事業雙喜臨門。2023年迎來長子「承宏」誕生，今年4月再添次子「承漢」，林知延順利「升格」為兩寶爸。同時，林家也同步啟動世代交替，宣告新一代正式接班。

華南金控將於今年6月進行董事改選，最新名單中，林家大家長、長期擔任華南金副董事長的林明成未列入提名，林家證實，林明成將於改選後正式退休，由長子林知延接棒，擔任華南金副董事長一職，象徵板橋林家正式邁入新世代領導階段。

林知延學經歷背景亮眼，擁有美國哈佛大學經濟學士學位、加州大學洛杉磯分校企業管理碩士與法律博士學位，並取得英國倫敦政治經濟學院房地產經濟與財務碩士學位。曾任日本水星資產管理顧問公司基金經理人，2000年起進入華南銀行董事會，隔年兼任華南金董事，自2015年出任華銀副董事長至今。

除延續家族在金融界的深厚基礎外，林知延亦展現出有別於傳統的經營思維。他現任台灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長，致力於推動專業理財服務。華南銀行積極開辦國際認證理財規劃顧問（CFP）課程專班，至2024年底，全行有效持證人數已突破200人，為公股銀行之最。華銀亦成為首家進駐高雄亞灣資產管理中心的公股銀行，體現創新與在地深耕的策略布局。

另一方面，林知延次子於今年4月誕生，預計明日舉行滿月慶，林家依循傳統風俗，將分送油飯與親友共享喜悅。據悉，Tiffany相當喜愛小孩，未來仍有可能繼續「增產報國」，迎接第三胎。

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