焦點股》遠東新：投資事業佔總資產4成 股價衝鋒

遠東新世紀受惠於投資事業佔總資產超過4成，並持續推動轉投資事業多角化發展，今日在買盤加持之下股價大漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠遠東新世紀（1402）受惠於投資事業佔總資產超過4成，並持續推動轉投資事業多角化發展，拓展國內外投資項目，為路線升級與轉型注入動能，今日在買盤加持之下，盤中高點觸及36.35元，一度大漲8.18%，截至中午12時26分暫報35.4元，漲幅5.36%，成交量逾1.4萬張。

遠東新將在5月29日召開年度股東常會，董事長徐旭東在營業報告書中表示，公司透過策略性布局，將轉投資事業帶入高價值領域，目前主要投資標的包括遠傳電信、亞洲水泥、遠東百貨現在等績優上市公司，具備卓越的成長策略與獲利能力，有助於帶來穩定的股利收入，更創造顯著增值空間，為集團注入持續成長動力。

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此外，徐旭東提到，遠東新土地資產實力雄厚，全台土地約56萬坪，其中約三分之一為投資性不動產，集中於北部核心地段，由遠東資源開發公司負責推動大型開發案，提升資源運用效率與投資績效，持續創造資產效益最佳化，涵蓋不動產開發、租售與營運管理，致力於提升資源運用效率與開發績效，穩健帶動不動產事業成長與資產效益最佳化。

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