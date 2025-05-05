晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》雄獅：台幣升值 股價走揚

2025/05/05 12:28

雄獅與臺灣鐵路公司與雲品（2748）旗下君品Collection合作「鳴日廚房」，預計今年第三季正式啟航。（雄獅提供）雄獅與臺灣鐵路公司與雲品（2748）旗下君品Collection合作「鳴日廚房」，預計今年第三季正式啟航。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台幣今日再暴力升值，在預期出國旅遊相對有利下，雄獅（2731）今日開高震盪，一度攻高到151.5元，截至12:17，股價來到144元，上漲5元，漲幅3.6%。

雄獅表示，台幣匯率浮動（一個月前貶值，一個月後升值） ，短期的急升對旅遊產業近期毛利，以及出國意願是有幫助，遠期還不一定，主要是因為無法預估未來匯率的走勢，這些短期效應無法支撐長期的判斷，加上美國關稅的影響還需要再評估。

雄獅說，近期短期台幣急升，除了推升旅客出國意願、在當地的購物，雄獅也將在行銷上做出對應活動，例如日本暑假小孩半價等優惠等。

雄獅表示，今年整體旅遊市場雖受到川普關稅政策與國際新聞氛圍影響，讓部分企業對景氣觀望，並暫緩、延後員工旅遊，不過，但個人自由行、團客市場的影響目前則不明顯，目前銷售成績仍符合預期，預期第二季的年對年表現「還可以」，整體營運維持正向發展，而五月下旬舉辦的線上旅展，將是觀察後續旅遊市場表現的重要風向球。

雄獅與臺灣鐵路公司與雲品（2748）旗下君品Collection合作「鳴日廚房」，預計今年第三季正式啟航，雄獅指出，近年鐵道旅遊蔚為風潮，去年雄獅鐵道旅遊相關營收達4-5億元，今年除了深耕台灣市場，也拓展海外鐵道旅遊商品，目標要達8億元，較去年接近翻倍成績。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財