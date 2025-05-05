焦點股》雄獅：台幣升值 股價走揚

雄獅與臺灣鐵路公司與雲品（2748）旗下君品Collection合作「鳴日廚房」，預計今年第三季正式啟航。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台幣今日再暴力升值，在預期出國旅遊相對有利下，雄獅（2731）今日開高震盪，一度攻高到151.5元，截至12:17，股價來到144元，上漲5元，漲幅3.6%。

雄獅表示，台幣匯率浮動（一個月前貶值，一個月後升值） ，短期的急升對旅遊產業近期毛利，以及出國意願是有幫助，遠期還不一定，主要是因為無法預估未來匯率的走勢，這些短期效應無法支撐長期的判斷，加上美國關稅的影響還需要再評估。

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雄獅說，近期短期台幣急升，除了推升旅客出國意願、在當地的購物，雄獅也將在行銷上做出對應活動，例如日本暑假小孩半價等優惠等。

雄獅表示，今年整體旅遊市場雖受到川普關稅政策與國際新聞氛圍影響，讓部分企業對景氣觀望，並暫緩、延後員工旅遊，不過，但個人自由行、團客市場的影響目前則不明顯，目前銷售成績仍符合預期，預期第二季的年對年表現「還可以」，整體營運維持正向發展，而五月下旬舉辦的線上旅展，將是觀察後續旅遊市場表現的重要風向球。

雄獅與臺灣鐵路公司與雲品（2748）旗下君品Collection合作「鳴日廚房」，預計今年第三季正式啟航，雄獅指出，近年鐵道旅遊蔚為風潮，去年雄獅鐵道旅遊相關營收達4-5億元，今年除了深耕台灣市場，也拓展海外鐵道旅遊商品，目標要達8億元，較去年接近翻倍成績。

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