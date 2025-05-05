新台幣狂升 法人：升值1％影響台股稅前獲利0.5％

新台幣狂升，法人估升值1%影響台股稅前獲利0.5%（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕新台幣近兩日強勁升值，今日飆漲逾1元，衝破30元整數大關，最高觸及29.590元，升值1.474元，為2022年6月10日以來的新高，造成台股盤中一度重挫467點，法人指出，台灣產業以外銷為主，獲利容易受到新台幣匯率波動影響，雖公司部份採取自然避險措施，但整體而言，只要新台幣升值1%，台股稅前獲利影響約0.5%。

法人分析，對電子股而言，由於以外銷為主，新台幣升值對獲利有不利影響，新台幣升值1%，台積電（2330）營業利益率將下滑0.4%。對OEM/ODM廠商而言，由於應收及應付大多自然避險，新台幣升值1%，營業利益率影響約0.2%。若新台幣升值1%，鴻海（2317）稅前獲利減少約30億元，EPS影響數0.16元，廣達（2382）稅前獲利減少4.5億元，EPS影響0.09元，緯創（3231）稅前獲利減少2.1億元，EPS影響0.06元

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至於傳產股，外銷概念股也會受到新台幣升值的不利影響，新台幣升值1%，營業利益率影響約0.1~0.3%；對金融股而言，新台幣升值對避險成本為負面影響，新台幣對美元升值1%，國壽獲利將減少76億元、淨值減少48億元。

受惠新台幣升值則為食品、資產股，食品股因需進口原物料，應付帳款多為外幣，而銷售金額為新台幣， 因此在新台幣升值期間，將產生匯兌收益；資產股在新台幣大幅升值期間，對於新台幣資產的評價可望提升，資產股淨值中有較大比重和擁有的資產有關，當新台幣大幅升值時，潛在淨值的提升可望推升股價。

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