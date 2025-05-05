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扼腕！CPI累計調幅僅4.72％ 勞保年金給付今年沒得調高

2025/05/05 12:31

勞保局最新公告，因CPI累計調幅僅4.72%，勞保年金給付今年不予調高（記者李靚慧攝）勞保局最新公告，因CPI累計調幅僅4.72%，勞保年金給付今年不予調高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕４月１日起電價調漲後，部分零售餐飲業價格又開始蠢動，近年物價居高不下，不少未能在去年５月調高勞保年金給付金的退休族，期待在今年可以調漲，但事與願違，勞保局最新公告，因114年的CPI（消費者物價指數）累計成長率未達5%、僅4.72%，因此今年度勞保、災保年金給付及災保失能照護補助「不予調整」。

根據「勞工保險條例」規定，當消費者物價指數（CPI）累計漲幅達5％，就要調整勞保年金給付，且勞保遺屬年金、失能年金也一併調高。

去（113）年4月就勞保局就公告98、99、102、103、104、108、109及110年，8個年度請領勞工保險年金給付的勞工，可自去年5月起，調高每月領取的勞保年金給付金額。CPI累計調幅則自給付調升後歸零重新計算。

去年CPI累計調幅未達5%的年度，包括100、101、105、106、107、111年度，不少勞工期待至去年底的CPI累計調幅可達5%，但勞保局公告，依據行政院主計總處114年4月發布的消費者物價指數銜接表數據計算，上述年度CPI累計調幅僅4.72%，未能達到5%的門檻。

勞保局指出，98至113年度依法請領勞保年金給付的勞工，及111至113年度請領勞工職業災害保險年金給付者，因CPI累計成長率均未達法定調整標準5%，今年不予調整年金給付金額。

經統計，勞保年金開辦至今，已調整過給付金額的年度，以98、99年度調高3次最多，累計調幅最高達17.42%，其他100至104年度也調高過3次，105至110年度已調高過1次，僅有111年請領的尚未調高過。

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