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新台幣領軍亞洲貨幣升值潮 馬幣大升1.22％創去年10月新紀錄

2025/05/05 11:31

中美貿易協議可望達成，週一亞洲主要貨幣對美元普遍升值，令吉對美元也升值1.22%。（彭博）中美貿易協議可望達成，週一亞洲主要貨幣對美元普遍升值，令吉對美元也升值1.22%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易協議可望達成的消息傳出，推動亞洲主要貨幣對美元普遍升值，呈現出一波顯著的區域性匯率反彈。據報導，今（5日）新台幣大升超過1.3角、再度破紀錄，積極發展導體出口的馬來西亞，其貨幣令吉兌美元也大漲1.2%、至4.209，創2024年10月以來的最高水平。

專家指出，這波升值潮主要由新台幣領軍，並擴散至人民幣、馬來西亞令吉、日圓等多種貨幣，反映出美元走弱與區域資金回流的趨勢。

分析師指出，今年1月底時，令吉對美元並沒有出現太大變化，徘徊在4.45區間，但之後美國關稅貿易政策，和美國經濟出現潛在放緩因素等音響，兩國匯率就呈現上下波動。但近期令吉對美元出現一波漲幅，上週二（29日）來到至4.3308，創自2024年10月23日以來的最高水準。

根據BMI研究機構在去年下半年預測，令吉兌美元的匯率可望從2024年底的4.55上調至4.00，顯示出令吉的強勢升值。馬來西亞Muamalat銀行首席經濟學家莫哈末阿札尼贊預期，令吉匯率將保持良好升值趨勢。

南洋日報日前引述馬銀行（MAYBANK）CEO稱，在川普實施大規模關稅的背景下，馬國央行今年將有降息空間，預計減少25個基點。市場認為，這將進一步支持馬幣的升值趨勢，並可能在2025年將匯率推高至3.55兌美元。

據報導，隨著「中國＋1」策略的推動，馬來西亞在高科技領域，尤其是在半導體與電子零組件製造方面，成為全球供應鏈中的重要角色。

據世界銀行的報告，馬來西亞憑藉穩定且持續的經濟成長、結構性改革及經濟轉型，有望在2028年躋身高收入國家行列。如果令吉持續升值，這一目標甚至可能提前實現。

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