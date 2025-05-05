進軍亞太區資料中心水冷基礎建設 廣運子公司與嘉實多策略聯盟

廣運執行長謝明凱（左）與嘉實多熱管理與數據中心總裁黃建棠。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）集團旗下子公司金運科技與嘉實多熱管理事業部宣布液冷策略聯盟，廣運暨金運科技執行長謝明凱指出，雙方將以亞太市場為起點，未來逐步擴展至全球市場，攜手為AI、雲端與大型運算時代的資料中心建設注入新動能。

金運過去以電子代工服務為主，曾是蘋果MFi認證合格生產廠商。今年3月金運科技完成集團內部熱傳事業群的分割合併，積極布局資料中心水冷解決方案，並運用數位孿生平台，進行先進的AI資料中心（AIDC）設計模擬；謝明凱表示，目前多款產品已全面進入量產階段，並陸續出貨至日本、美國、墨西哥，同時於歐洲、東南亞的多個資料中心進行設計驗證。

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此次雙方策略聯盟，主要是以金運科技在水冷CDU及資料中心整合解決方案的領先優勢，結合嘉實多於冷卻液技術的深厚實力，共同於亞太地區推動AIDC水冷基礎建設，雙方預計在今年第三季正式推出首波聯合解決方案，驅動下一波AI資料中心基礎設施革新。

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