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焦點股》南紡：買盤青睞 逆風飆漲停

2025/05/05 11:00

南紡受惠於百貨異業投資有成，在美中關稅戰中增加營運韌性，今日盤中受到買盤青睞。（南紡提供）南紡受惠於百貨異業投資有成，在美中關稅戰中增加營運韌性，今日盤中受到買盤青睞。（南紡提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕今日匯市波動影響股市信心，台股盤中重挫逾400點，不過，紡織股南紡（1440）受惠於百貨異業投資有成，在美中關稅戰中增加營運韌性，今日盤中受到買盤青睞，截至上午10時44分暫報漲停價14.5元，成交量4585張，尚有超高6000張漲停委買單尚未成交。

南紡除了異業投資，管理層也提到，未來將持續與原料供應商與下游品牌端進行垂直整合，更快掌握品牌趨勢變化與客戶需求，確保長期穩定的銷售管道。並從原料採購、產品結構、與生產製程等各方面進行改善，朝高品質、高附加價值的產品發展，穩定維繫客戶之間的良好關係。

南紡在短期業務發展計畫方面，預計降低單一客戶、市場的銷售佔比，並開發不同品牌定位的客戶，同時在既有的產線基礎上，藉由製程改造，使用特殊原料以開發新客群與提升產品毛利。也將更新、擴充生產設備，並嚴格控制庫存水平，隨時依市場狀況彈性調整銷售與生產策略，維持最好的競爭力及獲利能力。

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