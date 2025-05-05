新台幣狂升值，台積電：第二季財測不變。

（ 資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台幣匯率今（5）日再出現飆漲，重返2字頭，快速升值令市場觸目驚心，並衝擊以美元計價居多的半導體類股股價走跌，龍頭股台積電（2330）今股價開高，但受新台幣再狂升的影響，盤中股價最低下挫到926元，大跌24元、跌幅達2.52%，市值險守住24兆元。

台積電日前法說會預估第二季合併營收將介於284億美元至292美元之間，季增約11.2%~14.3%，以中間值估，平均約12.75%，優於市場預期；匯率假設為1美元兌換32.5元新台幣，預估毛利率將介於57%~59%之間，營業利益率約47%~49%。

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台積電銷售給客戶的晶圓以美元計價，新台幣升值，將使美元銷售轉換為新台幣營收減少，公司估計新台幣匯率升值1%，將衝擊營業利益率下降0.4個百分點。近期新台幣匯率狂漲，與台積電匯率假設已大有差距，但台積電表示，目前第二季營運目標維持不變。

半導體類股包括聯電（2303）、日月光投控（3711）等，今股價也都翻黑，類股股價跌幅超過2%。

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