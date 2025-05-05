日圓見「0.2087」超甜價！換10萬台幣，半個月多吃53碗拉麵（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著週一新台幣再狂升1.474元，台銀日圓牌告匯率今盤中貶至0.2087，去年7為12日以來最甜價格，若換10萬台幣，較4月22日高點，在短短不到半個月匯差高達5.38萬日圓，相當於53碗拉麵。

新台幣漲瘋了，繼上週五盤中最高升抵30.77元，狂飆1.274元，尾盤央行微幅調節，最終收在31.064元，升值9.53角或3.07％，創下2002年有統計以來單日最大升幅紀錄，匯價也改寫近16個月新高。

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週一持續狂飆，開盤升值1.54角，以30.91元開出，在市場持續大量拋售美元下，新台幣狂升，突破30元關卡，觸及29.59元，升1.474元，至少創下2022年6月10以來新高。

受台幣狂升影響，台銀日圓牌告匯率一路走貶，週一以0.2122開出，隨著台幣一路狂飆，日圓牌告匯率一路走貶，盤中最低貶至0.2087價位，若換10萬台幣，若與4月22日匯率0.2351，只能換到42萬5350日圓，匯率差了5萬3806日圓，相當於約53碗拉麵。

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