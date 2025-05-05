焦點股》漢翔:拿下台電新建工程 逆勢抗跌

漢翔拿下23.5億元台電高階電力設備新建工程。圖為漢翔董事長胡開宏。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔（2634）近日取得台電「花蓮鳳林變電站161kV靜態同步補償器（STATCOM）新建工程案」標案，預算金額達23.5億元，預計2027年12月31日完成併網，並於2028年11月16日通過可靠度測試後移交，正式進軍高技術門檻的靜態同步補償器（STATCOM）系統建置領域。

漢翔董事長胡開宏表示，協助台電建構更穩定性的電網系統，也是為台灣永續能源發展貢獻心力，漢翔深耕電力工程統包（EPC）市場，持續累積競爭優勢，擴大未來參與同類型高階電網專案的機會。

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漢翔今日股價開高震盪，盤中一度衝高到48.5元，截至9:26分，股價來到47.75元，上漲0.25元，漲幅0.53%。

STATCOM系統為高階電力電子設備，具備電壓調節、提升功率因數及增強電網穩定性等功能，能有效改善電力品質，提升供電可靠度。漢翔指出，此次得標，工作範疇涵蓋花蓮鳳林變電站的STATCOM系統電力設備採購、配合土建及附屬機電設計施工、測試、併聯試運轉、教育訓練、保固及維護保養等，預計2027年12月31日完成併網，並於2028年11月16日通過可靠度測試後正式移交。

漢翔過去曾為台電通霄電廠建置燃氣渦輪發電機組，近期更利用深厚的航空工業基礎，打造自有的儲能產品「電力島」。胡開宏表示，這是公司響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，漢翔是可以放心的可靠夥伴。

隨著台灣再生能源占比快速成長，台電自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，投入新台幣5645億元，以十年時間，分階段於全台11座變電所增設STATCOM設備，以提升電網穩定性。

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