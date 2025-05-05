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焦點股》亞航：獲中科院「中型無人機複材機體製造」技術授權 股價走高

2025/05/05 09:30

圖為亞航公司開發中之大型無人機，翼展為8公尺。（亞航提供）圖為亞航公司開發中之大型無人機，翼展為8公尺。（亞航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕亞航（2630）因發展無人機產銷業務之需要，向中科院請求授權「中型無人機複材機體製造」之技術資料，4月30日獲中科院同意並提供授權藍圖與技術文件，授權效期5年，亞航為第一家獲中科院無人機技術授權的指標廠商，同時也是中科院認證合格的無人機維修廠商。

亞航今日股價開高震盪，截至9:11分，股價來到38.8元，上漲0.5元，漲幅1.31%。

亞航表示，無人機目前為國家重點發展產業，為支持政府無人機產業發展政策，同時考量無人機除軍事用途外，預期未來將拓展至經濟民生需求且有龐大潛在商機。

亞航公司2024年4月26日進駐嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，延攬無人機專業人才，正式投入無人機研製開發。亞航表示，有別於國內廠家競相投入爭取小型無人機市場，亞航將主力放在中大型無人機整合製造及維修，未來潛在客戶主要以政府單位、民間企業的商業運用與外銷市場為主，如海岸巡防、森林復育與巡守、經濟活動調查及環境監控等範疇。

亞航指出，公司致力於中大型無人機開發與精進，以持續累積研發技術與經驗、擴充強化設備及延攬專業人才等優勢競爭力，積極爭取國內外商用客戶及中科院無人機製造、組裝及後續維修合約，提供客戶從無人機設計、產製及維修之整體解決方案，透過此次技術移轉，除可縮短產品開發期程，整合相關所需功能技術，提升無人機技術水準，亦能向外爭取國際市場訂單擴大利基，期望成功立足無人機領域並穩固市場，打造更具韌性且可持續的全球商機。

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