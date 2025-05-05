川普2.0時代交易準則 ! 專家曝「避險新策略」等72小時再交易

川普頻繁「推文炸彈」重創市場，投資人摸索出「三天不動」的避險新策略。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統重返白宮後，頻繁通過社交媒體發佈政策資訊，引發市場動盪。據報導，為規避川普政府的政策快速反轉所帶來的損失，債市投資者已總結出「72小時交易」規則。

專家指出，川普總統常用「推文炸彈」重創市場，投資人已摸索出「3天不動」的避險新策略，若川普總統發佈消息72小時內，市場無反轉，再採取交易行動。

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據報導，債券投資者曾多次因立即響應川普的推文而蒙受損失。例如，川普發帖威脅對歐洲葡萄酒加征200%關稅後，多家投行迅速進行場外交易，押注如包裝商Ardagh Group SA、Verallia及標籤製造商Fedrigoni SpA）等相關公司的債券價格下跌。

但幾天後，當最終關稅清單公佈並無葡萄酒時，債券價格迅速反彈，令提前行動者措手不及。這並不是唯一案例，還有對加拿大鋼鐵徵收50%關稅的威脅，也很快出現政策反轉。

分析師指出，這些頻繁反轉的事件，令債券投資者對川普推文心存忌憚。因此，市場參與者痛定思痛後，部分銀行和投資者開始採納72小時規則。簡單來說，就是川普總統發佈政策資訊後的72小時內避免行動，以防政策迅速反轉帶來損失。

Insight Investment的基金經理人布拉甘薩（Catherine Braganza）表示，我們已不再立即行動，因為總是存在政策反轉的風險，投資者逐漸對這類信息產生免疫力。

摩根士丹利EMEA投資級銀團聯席主管Matteo Benedetto坦言，在紐約開盤前完成交易絕對更好，所有人都高度警惕24小時的頭條風險，尤其在美國時段頻率更高。

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