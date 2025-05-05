禿鷹瘋狂做空美7大私募！今年已獲利逾500億

根據S3 Partners LLC的數據，空頭投資者從這些機構的押注中已經獲得了17億美元的帳面收益。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美私募巨頭面臨嚴峻對沖基金狙擊，報導指出，對沖基金瘋狂做空美7大私募巨頭，今年來已獲利17億美元（約新台幣503.2億元），由於私募貸款機構通常是向中小企業提供貸款，考量在經濟放緩，和貿易戰加劇下，將會導致借款人合用品質惡化，另1個在風險，就是直接貸款的市值被高估，對沖基金已聞到血腥味，正持續做空私募巨頭。

外媒報道，今年以來，阿波羅全球管理公司、Ares資管公司和Blue Owl資本等美國7家最大直接貸款機構，正面臨空頭投資者的強力衝擊。根據S3 Partners LLC的數據，空頭投資者從這些機構的押注中已經獲得了17億美元的帳面收益。

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受到對沖基金做空影響，近幾個月以來，私募巨頭的股價不斷下跌。

而對沖基金不斷狙擊私募基金，主要考量在經濟放緩，和貿易戰加劇下，將會導致借款人合用品質惡化，另1個在風險，就是直接貸款的市值被高估。

首先，不得不提的是私募信貸領域的一大不安因素是借款人信用品質惡化。國際貨幣基金組織（IMF）上個月警告稱，借款人信用品質變差的情況，還沒有在這些機構的貸款市值裡體現出來，這為市場帶來了不小的隱憂。

而且，市場上的私募信貸基金競爭加劇，導致貸款回報率的壓縮，很多基金給那些較弱的、較小的公司貸款，這些公司在經濟衰退期間最容易出問題。還有，很多直接貸款機構沒經歷過長期經濟低迷的情況，所以很難知道他們的貸款帳本在這種情況下會如何表現。

對此，Belvedere直接貸款顧問公司高階管理合夥人Scott Roberts表示，如果我們真的陷入經濟衰退，另類資產管理公司的風險將非常大。如果公司收入下降，現金流下降，這意味著槓桿率上升，自由現金流就會消失。

除此之外，還有一個不容忽視的潛在風險，那就是直接貸款的市值，國際清算銀行去年指出，向美國證券交易委員會報告數據的私募信貸基金中，只有40%使用第三方評估。

管理620億美元資產的Adams Street投資主管Jeffrey Diehl和Bill Sacher上週在1份報告中寫道，有大量證據表明，直接貸款機構出於樂觀或自身利益，正在掩蓋問題貸款，推遲違約和破產，導致貸款市值、投資組合收益率和基金回報可能被高估。

他們特別擔心PIK貸款，目前越來越多的借款人選擇透過PIK貸款來應對現金流壓力。在傳統貸款中，借款人通常需要定期以現金支付貸款利息。但在PIK貸款中，借款人用其他方式（如股權或債務工具）來支付利息，這導致這些貸款的估值常常被高估。

彭博產業研究追蹤的BDC樣本數據顯示，去年第4季末，超過4分之1的淨投資收入來自PIK。安永會計師事務所在上個月的報告中寫道，PIK貸款的市值出乎意料地高，到9月底，約75%的市值超過了面值的95美分，這種差異引發了對市值一致性的質疑，特別是與公開市場上類似貸款的市值相比，後者通常市值較低。

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