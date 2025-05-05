晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

禿鷹瘋狂做空美7大私募！今年已獲利逾500億

2025/05/05 12:21

根據S3 Partners LLC的數據，空頭投資者從這些機構的押注中已經獲得了17億美元的帳面收益。（美聯社）根據S3 Partners LLC的數據，空頭投資者從這些機構的押注中已經獲得了17億美元的帳面收益。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美私募巨頭面臨嚴峻對沖基金狙擊，報導指出，對沖基金瘋狂做空美7大私募巨頭，今年來已獲利17億美元（約新台幣503.2億元），由於私募貸款機構通常是向中小企業提供貸款，考量在經濟放緩，和貿易戰加劇下，將會導致借款人合用品質惡化，另1個在風險，就是直接貸款的市值被高估，對沖基金已聞到血腥味，正持續做空私募巨頭。

外媒報道，今年以來，阿波羅全球管理公司、Ares資管公司和Blue Owl資本等美國7家最大直接貸款機構，正面臨空頭投資者的強力衝擊。根據S3 Partners LLC的數據，空頭投資者從這些機構的押注中已經獲得了17億美元的帳面收益。

受到對沖基金做空影響，近幾個月以來，私募巨頭的股價不斷下跌。

而對沖基金不斷狙擊私募基金，主要考量在經濟放緩，和貿易戰加劇下，將會導致借款人合用品質惡化，另1個在風險，就是直接貸款的市值被高估。

首先，不得不提的是私募信貸領域的一大不安因素是借款人信用品質惡化。國際貨幣基金組織（IMF）上個月警告稱，借款人信用品質變差的情況，還沒有在這些機構的貸款市值裡體現出來，這為市場帶來了不小的隱憂。

而且，市場上的私募信貸基金競爭加劇，導致貸款回報率的壓縮，很多基金給那些較弱的、較小的公司貸款，這些公司在經濟衰退期間最容易出問題。還有，很多直接貸款機構沒經歷過長期經濟低迷的情況，所以很難知道他們的貸款帳本在這種情況下會如何表現。

對此，Belvedere直接貸款顧問公司高階管理合夥人Scott Roberts表示，如果我們真的陷入經濟衰退，另類資產管理公司的風險將非常大。如果公司收入下降，現金流下降，這意味著槓桿率上升，自由現金流就會消失。

除此之外，還有一個不容忽視的潛在風險，那就是直接貸款的市值，國際清算銀行去年指出，向美國證券交易委員會報告數據的私募信貸基金中，只有40%使用第三方評估。

管理620億美元資產的Adams Street投資主管Jeffrey Diehl和Bill Sacher上週在1份報告中寫道，有大量證據表明，直接貸款機構出於樂觀或自身利益，正在掩蓋問題貸款，推遲違約和破產，導致貸款市值、投資組合收益率和基金回報可能被高估。

他們特別擔心PIK貸款，目前越來越多的借款人選擇透過PIK貸款來應對現金流壓力。在傳統貸款中，借款人通常需要定期以現金支付貸款利息。但在PIK貸款中，借款人用其他方式（如股權或債務工具）來支付利息，這導致這些貸款的估值常常被高估。

彭博產業研究追蹤的BDC樣本數據顯示，去年第4季末，超過4分之1的淨投資收入來自PIK。安永會計師事務所在上個月的報告中寫道，PIK貸款的市值出乎意料地高，到9月底，約75%的市值超過了面值的95美分，這種差異引發了對市值一致性的質疑，特別是與公開市場上類似貸款的市值相比，後者通常市值較低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財