OPEC+增產風暴來襲！油價閃崩5％ 創近1個月新低

OPEC+掀增產風暴！週一西德州油價閃崩5%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕石油輸出國組織（OPEC）及其盟友同意在6月份再次提高產量加速恢復供應，以懲罰超產成員國，導致原油價格暴跌，美西德洲原油週一（5日）一度下閃崩5%，最低觸及每桶55.39美元，創4月9日以來新低。

西德州原油週一在亞洲盤開盤以55.61美元開出，油價開低下探55.39美元，跌幅約5％；而布蘭特原油週一開盤跌破60美元關卡，以58.69美元開出，油價一度觸及58.51美元，跌4.53%，在台北時間8點29分，西德州與布蘭特原油跌幅都維持在3%以上。

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外媒報導，根據OPEC網站3日視頻會議後的1份聲明，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的主要產油國同意6月每日增產41.1萬桶。這一增幅與上月宣布的增幅類似，當時OPEC+出人意料地決定將5月份的增產幅度擴大至原計劃的3倍。

在沙烏地阿拉伯最近幾週表示願意接受油價長期低迷之後，原油交易商已經為大幅增產做好了準備。但這是OPEC+近月來對其長期捍衛油價的立場作出的戲劇性逆轉，引發了外界對該聯盟未來的疑問，並刺激了有關價格戰的猜測。

儘管聲明援引了"當前健康的石油市場基本面"，但OPEC+代表們將這一戰略轉變，歸因於沙烏地阿拉伯對哈薩克斯坦和伊拉克等成員國超產的失望，並選擇通過價格下跌帶來的財務"煎熬"來約束它們。

上週五倫敦市場布倫特原油收盤接近每桶61美元，接近4年低點；美原油上週下跌近8%，收報58.38美元，原因是沙烏地阿拉伯轉向加劇了人們對川普向全球最大石油進口國和其他主要經濟體加徵關稅的擔憂。甚至在OPEC+開始增產之前，由於亞洲大國需求放緩和美國供應充足，石油市場在2025年就面臨供應過剩。

油價暴跌威脅到美國頁岩油生產商等石油公司，這些公司警告稱，它們將無法遵從川普"鑽探吧，寶貝，鑽探吧"的號召，邁向美國能源主導地位的新時代。

這也給OPEC+成員國包括沙烏地阿拉伯自己帶來了痛苦，沙烏地阿拉伯已被迫削減對王儲穆罕默德．本．薩勒曼經濟轉型計劃核心項目的投資，比如未來主義城市Neom。國際貨幣基金組織上週下調了對中東國家經濟前景的預期，該組織估計，沙烏地阿拉伯需要油價高於每桶90美元才能覆蓋政府支出。

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