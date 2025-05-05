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超薄iPhone 17 Air爆電力續航危機！傳蘋果急推專屬行動電源

2025/05/05 09:40

蘋果曾為iPhone 11系列機型開發專屬行動電源。（圖擷自網路）蘋果曾為iPhone 11系列機型開發專屬行動電源。（圖擷自網路）

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國蘋果公司（Apple）即將推出的超薄手機iPhone 17 Air可能面臨電池續航力問題，網傳內部測試結果顯示，僅6至7成用戶能日常使用一整天而無需額外充電。

綜合外媒報導，近日曝光的iPhone 17 Air厚度僅5.5mm，但這款以纖薄設計為賣點的手機受到空間限制，恐難以放入容量較大的電池。

蘋果內部測試結果顯示，僅60%至70%的用戶能使用iPhone 17 Air一整天而無需充電；其他iPhone 17系列機型則約有80%至90%用戶。

對此外媒批露，蘋果計劃為這款超薄手機開發專屬行動電源，彌補其續航力不足問題。與此同時，蘋果可能還將重新推出MagSafe行動電源，該產品目前已自官網全面下架。

談及市場需求，外媒質疑iPhone 17 Air的熱度，稱蘋果僅對其分配了10%的製造產能，顯示定位可能偏向小眾產品。

iPhone 17 Air預計於今年9月與其他iPhone 17系列機型同步發布，起始價格可能為799美元（約新台幣2萬4500元）。網傳iPhone 17 Air將採單一後置鏡頭設計，並配備12GB記憶體，較iPhone 16系列的8GB有所提升。

報導並未透露iPhone 17 Air電池保護殼的定價細節。儘管稍早曾流傳蘋果可能採用先進的碳化矽電池技術，但報導指出，這項技術可能尚無法在iPhone 17 Air上實現。

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