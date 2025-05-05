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對美元祭嚴厲警告！巴菲特：不會投資即將「大幅貶值」貨幣 欽點這貨幣

2025/05/05 11:23

巴菲特也罕見發出嚴厲警告，表態我們不會投資即將「大幅貶值」貨幣，並指出美國當前的財政赤字模式無法持續，將削弱美元的價值。（路透）巴菲特也罕見發出嚴厲警告，表態我們不會投資即將「大幅貶值」貨幣，並指出美國當前的財政赤字模式無法持續，將削弱美元的價值。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普關稅政策衝擊，美元指數今年來已跌9%，摜破100關卡，專家也紛紛跳出來看空美元，就連股神巴菲特也罕見發出嚴厲警告，表態我們不會投資即將「大幅貶值」貨幣，並指出美國當前的財政赤字模式無法持續，將削弱美元的價值，他正在將投資眼光投向其他貨幣，特別是日圓，而波克夏也已增加對日圓投資。

外媒報導，在上週六進行的波克夏股東大會上，巴菲特發出了他迄今為止最嚴峻的金融警告之一，這次他不是警告股票市場或房地產，而是直接指向了美元的未來。

巴菲特明確表示，美國政府不負責任的財政政策，可能會侵蝕美元的價值，他表示，我們不會投資於會大幅貶值的貨幣，當貨幣的價值，在政府行為不負責任時，可能變得非常可怕。

他指出，在美國可能會發生一些事情，讓我們想持有大量其他貨幣，例如我們在某個歐洲國家投資，我們可能會用他們的貨幣進行大量融資。

巴菲特在會議中提到，美國政府的財政政策令人震驚，越來越多的政策似乎在削弱美元的價值，而不是保護它。儘管美元在全球範圍內依然占主導地位，巴菲特明確表示，他正在將投資眼光投向其他貨幣，特別是日圓。他提到波克夏已經增加了對日圓的投資，作為一種策略性舉措。

這一罕見的警告表明巴菲特對美元的前景感到擔憂，尤其是在美國經濟面臨不確定性和貿易政策方面，巴菲特對川普政府的關稅政策表示強烈反對，他稱之為「一個大錯誤」和「戰爭行為」。

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