美經濟Q2不會出現衰退！美銀：川普第2個百日將轉向「3低」政策

美銀投資長Hartnett在最新研報中指出，投資人預期川普在第2個百日轉向「3低」政策，即降低關稅、降低利率和降低稅收。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市在4月上演1場驚人的"深V"反彈，其中標普500自4月初暴跌後迎來9日連漲，創下2004年11月以來最長連漲紀錄，對此，美銀投資長Hartnett在最新研報中指出，這一走勢顯示投資人預期川普在第2個百日轉向「3低」政策，即降低關稅、降低利率和降低稅收。

外媒報導，Hartnett在最新研報中指出，回顧川普執政首百日，金融市場成績單喜憂參半。黃金年初至今累漲21%，為福特總統時期以來最佳開局，標普500指數累跌7%，為福特以來最差表現，美元累跌9%，為尼克森時期以來最差表現，這些價格走勢主要受到DeepSeek、DOGE、關稅等因素的驅動。

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先前美國宏觀數據走弱，美國第1季GDP萎縮，2026年GDP成長預期已從2%下降至1.5%並持續下降。Hartnett指出，只要就業數據沒有崩塌，市場情緒就能維持相對穩定。

他目前關注的幾個關鍵指標，全球金融業ETF （IXG）突破了105美元新高，這意味著第２季不會出現衰退。同時，如果債券殖利率在經濟數據不佳時反而上升（類似4月初的情況），風險資產的空頭將再次出擊。

雖然市場似乎認為經濟衰退再次得以避免，但油價仍是唯一預示全面衰退或成長放緩的資產，同時油價也反映地緣政治和平，從更宏觀的角度來看，油價自2022年俄烏衝突以來已下跌56%，自4月2日以來下跌17%。

Hartnett建議，在國際市場做多，因為一旦全球經濟衰退的擔憂消退，油價最終將大幅逆轉，對亞洲/歐洲石油進口國來說是利好。他也推薦債券和黃金，這三者構成了「BIG」投資組合。

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