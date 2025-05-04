川普關稅戰衝擊 金融三業今年第一季獲利減少8.72％

川普關稅戰衝擊，金融三業今年第一季獲利，較去年同期年減少256.82億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕川普關稅戰衝擊，也反映在金融業的表現上！根據金管會統計，2025第一季（1~3月）金融三業稅前盈餘為2707.16億元，較去年同期年減256.82億元，幅度減少8.72%；其中，「銀行業」今年首季獲利較同期減少28.8億元、「保險業」減少122億元、「證券期貨投信業」也減少107.62億元。

美國總統川普掀起關稅大戰，不僅對於資本市場帶來重大衝擊，尤其是全球股市處於高度震盪，不利於金融產業之獲利前景，經濟成長率更面臨下修的風險。

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針對金融三業獲利方面，先從整體來看，第一季稅前盈餘為2707.16億元，比去年同期衰退減少8.72%；金控主管表示，金融業受到景氣很大影響，台股光是3月就大跌10.2%，大幅壓縮獲利空間。

所謂金融三業是指「銀行業」、「保險業」、「證券期貨投信業」。

進一步看，銀行業又可分為六個產業，包括本國銀行（國銀）、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。

根據統計，「銀行業」今年第一季賺了1519.4億元，較去年同期獲利減少28.8億元，獲利衰退1.9%。

若單獨檢視銀行業的六個產業，表現最好是本國銀行在第一季獲利1446.2億元、外商銀賺70.7億元、中銀獲利13.5億元、信合社為15.7億元、票金為22.4億元；至於儲匯表現最差，衰退減少49.1億元。

金管會銀行局表示，儲匯今年前3月稅前虧損49.1億元，較去年同期大減60.3億元，主因是股票評價損失、兌換淨收益減少。

其次，「保險業」整體第一季稅前盈餘為931億元，去年同期稅前盈餘為1053億元，較去年同期減少122億元，減幅為11.6%。

再者， 「證券、期貨及投信業」合計稅前淨利為255.76億元，較2024年同期稅前盈餘363.38億元，減少107.62億元，減幅29.62%。

金管會證期局官員表示，由於證券商獲利減少，前3月稅前盈餘為166.46億元，年減42.28%，其中，又以自營商的業務衰退最多，經紀與承銷業務也同步衰退。

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