獨家》各級政府潛藏負債破20兆 勞保13.6兆最多

根據主計總處統計，2024年底各級政府預估未來或有給付責任20兆6490億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據主計總處統計，2024年底中央及地方政府潛藏負債（或有給付責任）20兆6490億元、首度破20兆元，較2023年底增加1兆4624億元，其中勞工保險潛藏債務13兆6466億元最多、大增1兆5594億元。主計總處說明，主因勞保被保險人平均投保年資及薪資增加，且精算假設CPI年增率由0.9%提高至1.8%。

所謂「潛藏負債」，指政府預估未來30年或50年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公共債務法」規範的政府舉借債務不同。主計總處自2009年起公布潛藏債務，2011至2014年短短4年暴增逾5兆元，2017年因年金改革大減7千多億元，但過去3年均增加，且去年增加金額明顯擴大。

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根據統計，2024年底中央政府潛藏負債17兆8570億元、地方政府2兆7920億元，合計20兆6490億元，以勞保13兆6466億元最多。主計總處說明，勞保局以投保人數1021萬人，折現率及資產報酬率4.5%、物價指數年增率1.8%與投保薪資增長率1.9%等假設條件，精算勞保普通事故老年、失能及死亡給付之過去服務應計給付精算現值約14兆8325億元，扣除已提存普通事故責任準備1兆1859億元，未提存金額13兆6466億元。

另，舊制軍公教人員退休金潛藏負債3兆2356億元、年增217億元，其中 公務人員增加70億元，因公務員待遇標準及退休公務員或遺族定期退撫給與給付調高；教育人員減少365億元，因已退休可支領數逐漸減少；軍職人員增加512億元，因俸額調增率調高及折現率下降的精算假設變更。

至於公務人員退撫基金則為2兆9194億元、年減76億元，因配合基金運用收益增加提存基金數。公務人員保險721億元、減少51億元，主要是具有民國88年5月30日以前年資的被保險人逐年離退。

此外，國民年金保險潛藏負債為6182億元、年減935億元，主因基金投資報酬率提高，增加提存安全準備。農民健康保險1125億元、減少78億元，主因參加保險人數減少。值得注意的是，地方政府積欠十18%優存差額利息仍有129億元、較上年略減8億元。

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