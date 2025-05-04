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金管會力推 首檔主動式ETF明日掛牌

2025/05/04 16:06

野村臺灣智慧優選主動式ETF明（5）日正式掛牌上市。（資料照）野村臺灣智慧優選主動式ETF明（5）日正式掛牌上市。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕在金管會全力支持下，國內首檔主動式ETF（指數型基金）--野村臺灣智慧優選主動式ETF，明（5）日正式掛牌上市。野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治指出，主動式ETF的發行為台股市場在今年帶來全新的發展機會，更見證台灣資產管理市場發展的歷史性時刻。

金管會自去年7月底宣布開放主動式ETF正式開跑，如今，5月5日國內首檔主動式ETF正式掛牌上市。野村臺灣智慧優選主動式ETF 經理人游景德分析，台股本益比降至13倍已降至近5年的罕見低位，長期投資價值浮現，且正值市場瀰漫高度不確定性之際，主動式ETF在經理人專業操盤選股的加持下，可望為投資人創造長期資本增值，也為ETF投資人帶來更多的機會。

野村投信也提醒，主動式ETF比照現行被動式ETF，投資人可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢盤中即時淨值，另外也要提醒投資人，主動式ETF盤中即時淨值與收盤後公告的淨值可能出現差距，主要是盤中即時淨值是根據前一營業日投資組合的市值估算，但主動式ETF基金經理人得於盤中即時調整投資組合，導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差。

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